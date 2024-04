WTA Madrid: Iga Świątek hat es mal wieder eilig

Turnierfavoritin Iga Świątek hat es bei ihrem zweiten Match beim WTA-Tour-1000-Event in Madrid eilig gehabt - und Sorana Cirstea mit 6:1 und 6:1 besiegt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.04.2024, 14:06 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Iga wiatek hat sich mit Solana Cirstea nicht lange aufgehalten

Wenn es bei Iga Swiatek so läuft, wie es sich die Weltranglisten-Erste selbst vorstellt, dann wird es für die meisten Gegnerinnen schnell finster. Auch wenn das 6:1 und 6:1 gegen Sorana Cirstea in der dritten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Madrid dann doch satte 78 Minuten in Anspruch nahm. Im Gegensatz zu ihrem ersten Auftritt in der Caja Magica gegen die Chinesin Xiyu Wang gönnte sich Swiatek diesmal aber keinen Hänger. Und zog ihr Ding durch.

Damit stürmte die Polin als erste Spielerin im Achtelfinale, ihre kommende Gegnerin hatte schon schwerer zu arbeiten. Aber Sara Sorribes Tormo, die zuvor schon Elina Svitolina bezwungen hatte, setzte sich nach hartem Kampf auch gegen Victoria Azarenka durch, gewann mit 7:6 (0) und 6:3.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid