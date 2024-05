WTA: Jessica Pegula hat 2024 kein Gespür für europäischen Sand

Jessica Pegula, immerhin die Nummer fünf der aktuellen WTA-Weltrangliste, wird wohl die gesamte europäische Sandplatz-Saison auslassen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.05.2024, 11:05 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula wird wohl erst wieder auf Rasen aufschlagen

Als Jessica Pegula vor ein paar Wochen ihre Nennung für den Porsche Tennis Grand Prix kurzfristig zurückzog, war noch nicht abzusehen, dass die US-Amerikanerin in der laufenden Saison wohl gar nicht auf europäischem Sand spielen wird. Nachdem Pegula aber schon in Madrid gefehlt hat, scheint der Name der Weltranglisten-Fünften auch im Tableau von Rom nicht auf. Und, wie sie via der sozialen Medien mitteilte, es wird wohl auch nicht zum Start in Roland-Garros reichen.

Dabei hatte der Einstieg in die Sandplatzsaison für Pegula eigentlich sehr ordentlich funktioniert. In Charleston erreichte sie das Halbfinale, bezang auf dem Weg dorthin immerhin Vicoria Azarenka. In der Vorschlussrunde war dann gegen Daria Kasatkina Schluss.

Danach gab es noch zwei Einsätze im Billie Jean King Cup gegen Belgien, gegen Spielerinnen außerhalb der Top 250, die Pegula gewann. Seitdem herrscht verletzungsbedingt Ruhe.

Ob es das für das gesamt Jahr auf der Terre Battue gewesen ist, bleibt allerdings offen. Schließlich stehen im Sommer 2024 ja in Roland-Garros die Olympischen Spiele an. Und da hat Jessica Pegula nicht nur im Einzel realistische Chancen auf edelmetall, sondern auch im Doppel.