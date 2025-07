WTA Hamburg: Korpatsch und Schunk weiter, Akugue schon raus

Bei dem WTA-250-Turnier in Hamburg haben Tamara Korpatsch und Nastasja Schunk die Auftakthürde gemeistert. Finalistin aus 2023 – Noma Noha Akuge – musste sich nach einem hart umkämpften Drei-Satz-Duell geschlagen geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.07.2025, 20:55 Uhr

Vor zwei Jahren gelang Noma Noha Akugue das Sommermärchen beim Rothenbaum-Turnier in Hamburg. Mit einer Wildcard gestartet, stürmte die damals 19-jährige bis ins Finale. Nur die Niederländerin Arantxa Rus konnte Akuge im Endpsiel mit 0:6 und 5:7 ausbremsen.

In diesem Jahr sollte sich die Traumwoche – trotz neuem Coach – nicht wiederholen. Die Hamburgerin unterlag der an Nummer sieben gesetzten Anna Bondar mit 4:6, 6:3 und 6:7 (3) in einem dramatischen Entscheidungssatz. Bondar trifft im Achtelfinale auf Sinja Kraus aus Österreich.

Besser lief es für Tamara Korpatsch: Die Lokalmatadorin besiegte ihre Erstrunden-Gegnerin Raluka Șerban mit 6:4, 6:3. Ebenfalls im Achtelfinale steht die Mainzerin Nastasja Schunk. Die Nummer 288 der Welt schlug die an Nummer sechs gesetzte Moyuka Uchijima mit 7:5, 6:3. Drittgesetzte Tatjana Maria sowie Jule Niemeier steigen morgen in das WTA-250-Turnier am Rothenbaum ein.

Heimfavoritin Eva Lys sagte erkrankt ab

Eva Lys – Star des Turniers- musste ihren Antritt beim hanseatischen Heimturnier kurzfristig absagen.

Die 23-jährige teilte via Instagram mit, erneut von einem Rheumaschub betroffen zu sein. Lys hatte im April 2024 öffentlich gemacht, dass sie seit 2020 an der rheumatischen Autoimmunerkrankung Spondyloarthritis leidet. Nach Wimbledon kam es nun erstmals seit längerer Zeit wieder zu einem Rheuma-Schub.

