WTA Rom: Naomi Osaka und Tatjana Maria siegen

Naomi Osaka und Tatjana Maria sind beim WTA-1000-Turnier in Rom in die zweite Runde eingezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.05.2024, 20:22 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka gewann ihre Auftaktpartie in zwei Sätzen

Naomi Osaka hat beim WTA-1000-Turnier in Rom letztlich problemlos die zweite Runde erreicht. Die vierfache Grand-Slam-Siegerin gewann ihre Auftaktpartie gegen Clara Burel mit 7:6 (2) und 6:1. Am Donnerstag bekommt es die Japanerin mit der an Position 19 gesetzten Marta Kostyuk zu tun.

"Im zweiten Satz habe ich viel besser gespielt. Ich hoffe, dass ich in meinem morgigen Match aus den Fehlern, die ich heute gemacht habe, lernen und Dinge besser umsetzen kann", meinte Osaka nach dem Match.

Nach Osaka durfte am Center Court die Australian-Open-Siegerin von 2020, Sofia Kenin, über einen 6:3 und 6:2-Erfolg gegen Lokalmatadorin Lucia Bronzetti jubeln. Auch Tatjana Maria hatte am Mittwoch Grund zur Freude. Die 36-Jährige siegte gegen Linda Fruhvirtova mit 7:6 (5), 3:6 und 6:2 und trifft nun auf Daria Kasatkina. Angelique Kerber hatte die zweite Runde bereits am Dienstag erreicht.

Das Einzel-Tableau in Rom