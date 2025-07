Wimbledon: Doppelbagel! Swiatek fliegt gegen Anisimova zum Titel

Iga Swiatek hat zum ersten Mal in ihrer Karriere den Wimbledon-Titel geholt. Die Polin besiegte in einem denkbar einseitigen Finale Amanda Anisimova nach nur 57 Minuten mit 6:0 und 6:0.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 12.07.2025, 18:29 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek triumphierte zum ersten Mal in Wimbledon

Die US-Amerikanerin begann äußerst fehlerhaft und musste gleich im Auftaktgame ihr Service abgeben. Die 23-Jährige, die zum ersten Mal in einem Major-Finale stand, war sichtlich nervös - nur wenig später gab sie mit einem Doppelfehler zum zweiten Mal den Aufschlag ab. Das Match verlief auch danach äußerst einseitig. Nach nur 24 Minuten war der erste Satz aus Sicht von Swiatek eingetütet.

Auch zu Beginn des zweiten Satzes konnte Anisimova gegen die fast fehlerlos agierende Swiatek nicht viel ausrichten. So begann auch der zweite Durchgang mit einem Break für die Polin. Die US-Amerikanerin konnte einem in der Folge fast schon leid tun, so wenig lief bei ihr spielerisch an diesem Tag zusammen. Speziell der Aufschlag ließ sie immer wieder im Stich, in den ungünstigsten Momenten unterliefen ihr Doppelfehler.

Wie einst Steffi Graf

Swiatek blieb ihrerseits unerbittlich und so war Anisimova tatsächlich kein einziges Game vergönnt. Das letzte Mal, als es in einem Grand Slam-Finale einen Doppelbagel gab war im Jahr 1988, als Steffi Graf Natasha Zvereva mit der Höchststrafe bedachte. In einem Wimbledon-Finale gab es dieses Ergebnis zuletzt (und zum bislang einzigen Mal) im Jahr 1911, als eine gewisse Dorothea Lambert Chambers eine gewisse Dora Boothby mit der “Brille” bedachte.

Für Swiatek ist es der insgesamt sechste Grand Slam-Titel. Nach vier Triumphen bei den French Open und dem Sieg bei den US Open 2022 holte die 24-Jährige nun zum ersten Mal den Titel im Tennis-Mekka.

Dabei war die Polin im Vorfeld des Turnieres nicht von allzu vielen Expertinnen und Experten als seriöse Kandidatin auf den Turniersieg gehandelt worden. Ihr bestes Wimbledon-Ergebnis bis zu diesem Jahr war der Viertelfinaleinzug im Jahr 2023 gewesen.

