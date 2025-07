Überraschung! Venus Williams nimmt Wildcard für Washington an

Damit war nicht zu rechnen: Venus Williams, mittlerweile 45 Jahre alt, wird beim WTA-Tour-500-Turnier in Washington an den Start gehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.07.2025, 06:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Nein, Venus Williams ist noch nicht in Tennis-Rente

Nein, Venus Williams hat noch nicht genug vom Tenniszirkus. Die siebenmalige Siegerin eines Grand-Slam-Turniers im Einzel (fünf Wimbledon-Titel, zwei bei den US Open) wird in etwas mehr als einer Woche beim WTA-Tour-500-Event in Washington an den Start gehen. Es wird der zweite Auftritt von Venus in Washington werden, den ersten gab es im Jahr 2022.

“Ich freue mich, die Wildcard der Mubadala Citi DC Open anzunehmen”, erklärte Williams. “Da ist etwas wirklich Spezielles in D.C.: die Energie, die Fans, die Geschichte. Dieses Stadt hat mir immer so viel Liebe entgegen gebracht, und ich kann es nicht erwarten, wieder wettkampfmäßig zu spielen.” Es wird der erste Auftritt von Venus Williams bei einem WTA-Turnier seit Miami 2024 werden.

Das Feld in Washington kann sich sehen lassen. Angeführt wird die Nennliste von Jessica Pegula. Neben Titelverteidigerin Paula Badosa werden auch Emma Navarro, Olympiasiegerin Qinwen Zheng, Elena Rybakina und Naomi Osaka antreten. Und dann könnte auch noch eine frisch gekürte Wimbledon-Siegerin dazu kommen: Dann nämlich, wenn Amanda Anisimova heute gegen Iga Swiatek in London den Titel holt.