WTA Madrid: Aryna Sabalenka müht sich in die dritte Runde

Die Weltranglisten-Zweite Aryna Sabalenka musste in der zweiten Runde des WTA-Tour-1000-Events in Madrid gegen Magda Linette über die volle Distanz gehen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 26.04.2024, 15:24 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka hat in Madrid den Sprung in die dritte Runde geschafft

Aryna Sabalenka tut sich derzeit nicht leicht - verständlich nach dem Drama um ihren verstorbenen Freund Konstantin Kozlow Mitte März in den USA. Dennoch will es die Weißrussin wissen, trat sowohl bei den Miami Open als auch letzte Woche beim Sandplatz-Hallenturnier in Stuttgart an, um zweimal gegen Paula Badosa zu gewinnen, danach aber jeweils in drei Sätzen zu verlieren - zunächst im US-Bundesstaat Florida gegen die Ukrainerin Anhelina Kalinina, in Baden-Württemberg war Marketa Vondrousova zu stark für die aktuell Weltranglisten-Zweite.

Beim 1000er-Event in Madrid hat Sabalenka ihre Auftaktpartie (nach einem Freilos in Runde eins) gegen die Polin Magda Linette zwar ebenfalls spannend gehalten, am Ende schaffte die Ostslawin aber den Sprung in die Runde der letzten 32 Spielerinnen. Die amtierende Australian-Open-Championesse setzte sich am Ende mit 6:4, 3:6, 6:3 durch und hat nun entweder ein Duell mit der britischen Nummer 26 Katie Boulter oder der US-Amerikanerin Robin Montgomery vor sich.

Alexandrova und Noskova out

Zuvor am Tag löste die an vier gereihte für Kasachstan antretende Elena Rybakina ihr Drittenrunden-Ticket gegen die Italienerin Lucia Bronzetti. Die gebürtige Russin gewann klar mit 6:4, 6:3 wird nun entweder mit der Ukrainerin Marta Kostyuk oder der Ägyptin Mayar Sherif das Vergnügen haben. Ebenfalls durch sind Anastasia Pavlyuchenkova, Caroline Garcia und Jasmine Paolini.

Für zwei gesetzte Spielerinnen kam Freitagmittag das Aus: Die an 14 gereihte Russin Ekaterina Alexandrova musste sich mit 3:6, 3:6 der US-Amerikanerin Ashlyn Krueger geschlagen geben, die an 29 notierte Tschechin Linda Noskova verlor das Teenager-Duell gegen Mirra Andreeva mit 4:6, 6:3, 3:6.

