Freund von Sabalenka: Ex-NHL-Spieler Kolzow verstorben

Der ehemalige NHL-Spieler Konstantin Kolzow, Freund der zweifachen Tennis-Grand-Slam-Siegerin Aryna Sabalenka, ist im Alter von 42 Jahren gestorben.

von SID / red.

zuletzt bearbeitet: 19.03.2024, 07:29 Uhr

© Getty Images Nach ihrer Ankunft in Miami gab es schreckliche Nachricht für Aryna Sabalenka.

Das teilte der belarussische Eishockeyverband am Dienstag mit. Kolzow sei in Miami "plötzlich verstorben", hieß es in der Erklärung, Details zu den Umständen wurden nicht genannt.

"Wir trauern", hieß es auf der Website des Verbandes: "Der belarussische Eishockeyverband drückt der Familie, den Freunden und allen, die Konstantin kannten und mit ihm zusammengearbeitet haben, sein tiefstes Beileid aus."

Kolzow spielte von 2002 bis 2006 für die Pittsburgh Penguins in der NHL. Von der Weltranglistenzweiten Sabalenka, die diese Woche bei den Miami Open spielen soll, gab es zunächst keine Reaktion. Die 25-Jährige hatte 2023 und 2024 die Australian Open gewonnen.

Abzuwarten bleibt, ob Sabalenka beim zweiten Masters-Event der Saison in MIami an den Start gehen wird. Als Nr. 2 der Setzliste würde die Belarussin in der zweiten Runde nach einem Freilos auf die Siegerin der Partie zwischen der Spanierin Paula Badosa und der ehemaligen Weltranglistenersten Simona Halep aus Rumänien treffen, die ihr Comeback nach längerer Dopingsperre geben wird.

Hier das Einzel-Tableau in Miami