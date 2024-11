Best of the Rest 2024 - Coco Gauff oder Jasmine Paolini?

Das Jahr 2024 wird Jasmine Paolini als das sicherlich beste ihrer bisherigen Karriere in Erinnerung bleiben. Aber auch Coco Gauff hat spät noch ein Highlight gesetzt …

von tennisnet.com

© Getty Images Jasmine Paolini mit dem Pokal beim Billie Jean King Cup 2024

Wenn man sich nur auf die harten Fakten konzentriert, dann hat Jasmine Paolini im Jahr 2024 genau ein Turnier im Einzel gewonnen: nämlich jenes in Dubai. Ein schönes Event, keine Frage. Aber ein Triumph eben dort ist auch keine direkte Empfehlung, Paolini als „Best of the Rest“ nach den beiden Überspielerinnen Aryna Sabalenka und Iga Swiatek ins Gespräch zu bringen.

Nein, bei Paolini muss man das Gesamtwerk der eben abgelaufenen WTA-Saison betrachten. Und das geht los mit der Weltranglisten-Platzierung, mit der sie in ihre erstes Turnier des Jahres gegangen ist: In Adelaide lag Paolini noch auf Position 30. Und verlor gleich zum Auftakt gegen Cristina Bucsa. So richtig spaßig wurde es dann eben in Dubai. Auch wegen des Finalerfolgs gegen Anna Kalinskaya, vor allem aber, weil Paolini auf dem Weg zum Titel auch Beatriz Haddad Maia, Leylah Fernandez, Maria Sakkari und Elena Rybakina geschlagen hat. Genau in dieser Reihenfolge.

Paolini gewinnt Gold und den Billie Jean King Cup

Klar: Die ganz großen Highlights sollte mit den Finalteilnahmen in Roland-Garros und Wimbledon folgen. Die Niederlage gegen Iga Swiatek in Paris war fast zu erwarten gewesen, die Pleite gegen Barbora Krejcikova in London hat da wohl mehr geschmerzt. Aber, und das ist der Punkt: Nimmt man auch noch die Doppel- und Mannschaftserlebnisse mit in die Rechnung, dann hat Paolini noch mehr zu feiern gehabt als Coco Gauff, die in der Weltrangliste noch vor ihr liegt.

Denn gemeinsam mit Sara Errani gewann Jasmine Paolini Gold im Doppel bei den Olympischen Spielen in Paris. Und Errani war auch Teil jenes italienischen Teams, das am Dienstag den Billie Jean King Cup 2024 gewann.

Gauff holt spät zwei große Titel

Beide Events finden sich in keiner Rangliste wider. Aber sie sind doch ganz fette Haken in der Karriereliste von Jasmine Paolini, die ihre Hochform vor allem des Frühjahrs und Sommers dieses Jahres sicherlich gerne auch in der kommenden Spielzeit wieder aufleben lassen möchte.

Coco Gauff wiederum hat gleich zum Saisoneinstieg in Auckland den Titel geholt. Und ein ganz, ganz starkes Finish hingelegt. Zunächst einmal mit dem Titel in Peking, ihrem zweiten Erfolg bei einem Turnier der 1000er-Kategorie nach Cincinnati im vergangenen Sommer. Und dann kam natürlich noch der Erfolg bei den WTA Finals in Riad. Wo die US-Amerikanerin auf dem Weg zum Titel Sabalenka und Swiatek besiegen konnte.

Alles in allem hat Gauff wohl die bessere Saison gespielt, knapp 1.200 Punkte mehr als Errani geholt. Aber von der immer noch erst 20-Jährigen war das ja auch fast erwartet worden. Persönlich getroffen haben sich Coco Gauff und Jasmine Paolini 2024 im Einzel übrigens nicht. Das bislang letzte Match gab es im angesprochenen Cincinnati-Turnier im vergangenen Jahr.