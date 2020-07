bett1Aces: Julia Görges muss verletzt aufgeben

Großes Pech für Julia Görges: Die deutsche Nummer zwei knickte Mitte des zweiten Satzes ihres Matches gegen Anastasija Sevastova mit dem rechten Knöchel um und musste die Partie beim Stand von 3:6 und 3:4 schließlich aufgeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.07.2020, 15:40 Uhr

© Getty Images Julia Görges musste gegen Anastasija Sevastova aufgeben

Görges rutschte in einer eigentlich harmlosen Situation über ihr rechtes Sprunggelenk und ließ sich sofort vom Physiotherapeuten des Schaukampf-Turniers bett1Aces behandeln. Zwar unternahm die deutsche Fed-Cup-Spielerin noch einmal einen Versuch, zog nach dem 3:4 bei Aufschlag Sevastova dann aber endgültig zurück. Kein guter Einstand also für Görges und Neo-Coach Raemon Sluiter, die sich in den Tagen von Berlin und danach gegenseitig testen wollten.

Sevastova wird am Dienstag das Halbfinale gegen Kiki Bertens bestreiten. Mit Andrea Petkovic war am Montag noch eine weitere deutsche Spielerin im Einsatz. Die Darmstädterin musste im zweiten Viertelfinale gegen Petra Kvitova ran.