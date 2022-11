Bianca Andreescu geht zurück zum alten Coach

Bianca Andreescu möchte 2023 mit einem Mann an ihrer Seite angreifen, der sie schon vor einigen Jahren betreut hat: Christophe Lambert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.11.2022, 16:57 Uhr

© Getty Images Bianca Andreescu hat sich ihrer Anfänge erinnert

Der Weg zurück an die Spitze ist steinig und mit (Verletzungs-)Hindernissen gepflastert. Das weiß kaum eine Spielerin besser als Bianca Andreescu, die 2019 doch einigermaßen überraschend den Titel bei den US Open holen konnte. Davor hatte die Kanadierin auch beim heimischen WTA-1000-Turnier in Toronto gewonnen, im Frühjahr desselben Jahres zeigte Andreescu mit dem Finalerfolg gegen Angelique Kerber in Indian Wells erstmals ganz groß auf. Der Himmel schien das Limit zu sein.

Seitdem ist allerdings kein Titel mehr dazugekommen, die Spielzeit 2022 schloss Andreescu, immer noch erst 22 Jahre alt, als Nummer 45 der Welt ab. Nur ein paar Plätze hinter ihrer Landsfrau Leylah Fernandez übrigens, die ebenfalls bei den US Open für Furore gesorgt hat. Zwei Jahre nach Andreescu. Und mit dem nicht unwesentlichen Makel behaftet, dass Fernandez das Finale gegen Emma Raducanu verloren hat.

Andreescu im Endspiel von Bad Homburg

Bianca Andreescu, deren bestes Resultat der Saison der Finaleinzug in Bad Homburg war (Niederlage gegen Caroline Garcia), möchte 2023 wieder höher klettern. Und hat sich die Dienste von Christophe Lambert gesichert, mit dem sie schon vor ein paar Jahren zusammengearbeitet hat. Damals war der Coach bei Tennis Canada beschäftigt und wurde der noch sehr jungen Andreescu zugeteilt.

Lambert gab für die Arbeit mit Andreescu seine Stelle als Technischer Direktor beim Neuseeländischen Tennisverband auf. Und bringt auch Erfahrungen vom chinesischen Davis-Cup-Team und dem britischen Verband LTA mit.