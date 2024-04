Bianca Andreescu kündigt Comeback an - und hat Olympia im Hinterkopf

Bianca Andreescu wird im Mai auf die Tour zurückkehren. Und denkt bereits an die Olympischen Spiele.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.04.2024, 11:08 Uhr

© Getty Images Bianca Andreescu will bald auf den Court zurückkehren

Gute Nachrichten für die Fans von Bianca Andreescu. Wie die US-Open-Siegerin von 2019 in einer Instagram-Story mitteilte, will sie in der Woche vor den am 26. Mai beginnenden French Open auf die Tour zurückkehren. Ihr bislang letztes Match bestritt die Kanadierin im August 2023 in Montreal, seither muss sie aufgrund einer Rückenverletzung pausieren.

Wo genau Andreescu ihr Comeback feiern wird, steht noch nicht fest. In der Woche vor den French Open finden bei den Frauen sowohl in Straßburg als auch in Rabat Turniere statt. In Roland Garros wird die 23-Jährige anschließend von ihrem Protected Ranking Gebrauch machen.

Es dürfte für Andreescu im Jahr 2024 offenbar nicht der letzte Auftritt am Bois de Boulogne sein. Laut eigener Aussage wird die Kanadierin auch bei den Olympischen Spielen an den Start gehen. Dafür ist Andreescu auf die Sonderregel für ehemalige Grand-Slam-Sieger angewiesen, da ihre reguläre Ranking-Position nicht für ein Antreten in Paris ausreicht.