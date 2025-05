WTA Rom: Titel - Jasmine Paolini lässt die Fans jubeln!

Jasmine Paolini hat beim WTA-Tour-1000-Turnier einen umjubelten Heimsieg gefeiert. Die Italienerin gewann gegen Coco Gauff mit 6:4 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.05.2025, 18:44 Uhr

© Getty Images Jasmine Paolini hat die Fans in Rom glücklich gemacht

35 Minuten für die ersten sechs Spiele - die Begegnung zwischen Jasmine Paolini und Coco Gauff war zu Beginn eine auf Augenhöhe.Kein Wunder: Beide Spielerinnen zählen zu den besten Defensivkräften auf der WTA-Tour, grandiose Beinarbeit mit eingeschlossen. Direkte Punkte zu schießen: Das ist dann eher, wenn überhaupt, die Angelegenheit von Paolini. Und die Lokalmatadorin hatte auch von Beginn an ganz leicht die Nase vorne. Vielleicht auch, weil sie die jüngste Begegnung der beiden vor wenigen Woche beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart für sich entscheiden konnte.

Und Paolini war es auch, die nach 53 Minuten den ersten Durchgang mit 6:4 für sich entschied. Das Momentum nahm die Italienerin bei einsetzendem Regen gleich mit und startete auch den zweiten Akt mit einem Break. Mit dem neuerlichen Aufschlagverlust zum 0:3 brachte sich Gauff dann eigentlich schon auf die Verliererstraße.

Paolini mit Errani morgen auch um den Doppeltitel

Das kurze Aufflackern mit dem ersten Rebreak zum 1:3 löschte Paolini sofort wieder aus, holte sich erneut den Aufschlag von Gauff zum 4:1. Und schaute danach nicht mehr zurück.Der zweite Matchball saß - und wenige Augenblicke später tanzte Paolini über den Campo Centrale. Und es könnte sogar zum Doppelschlag kommen: Denn morgen bestreitet Paolini an der Seite von Sara Errani auch noch das Finale im Paarlauf.

Im Einzel ist Jasmine Paolini die erst zweite Frau nach Raffaella Reggi Concato im Jahr 1985, die die Italian open für sich entscheiden konnte.

Für Gauff war es die zweite Finaltniederlage bei einem Event der 1000er-Serie in Folge. Vor ein paar Tagen in Madrid musste sie sich Aryna Sabalenka geschlagen geben. Die Weltranglisten-Erste war in Rom an Olympiasiegerin Qinwen Zheng gescheitert.

