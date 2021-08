BIDI BADU will New York City rocken

Das vierte Grand-Slam-Turnier des Jahres, die US Open, steht vor der Tür. Unter dem diesjährigen Kampagnenmotto "collect 'em all" ist BIDI BADU ready New York City zu rocken.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.08.2021, 10:22 Uhr

Wer es hier schafft, der kann es überall schaffen: New York City hat nicht nur für die Tennisprofis ganz besondere Herausforderungen zu bieten. Und BIDI BADU hat diese Herausforderung mal wieder mit Verve und viel Esprit angenommen. Und gemeistert.

Die Kollektion wird wie jedes Jahr in eigenem Look & Feel als kleine Kapsel gelauncht, um der besonderen Bedeutung des Turniers in Flushing Meadows gerecht zu werden. Schließlich befindet sich mit dem Arthur Ashe Stadium das größte permanente Tennisstadion im Bille Jean King National Tennis Center. Wo gerade die Night Sessions berühmt und berüchtigt sind.

NYC ist bunt, laut und voller Energie - und darüber hinaus DIE Stadt für Modern Art. Diese Attribute hat BIDI BADU aufgegriffen und eine verrückte, bunte Comic-Kollektion auf den Markt gebracht, die auf und neben dem Platz für Furore sorgen wird.

Die Damenkollektion besteht aus Tank, T-Shirt, Hoody und 2in1 Shorty. Die Herren können sich in einem T-Shirt, Trainingsshirt, Shorts sowie einem Hoody austoben.

Eine kleine Übersicht der Styles der neuen BIDI BADU NYC-Styles findet ihr hier: