ROBINSON CALA SERENA: Padel-Traumurlaub gewinnen!

Ihr habt Lust, in einer traumhaften Umgebung an Euren Padel-Skills zu feilen? Dann könnt Ihr mit etwas Glück einen Traumurlaub im ROBINSON CALA SERENA gewinnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.04.2024, 16:17 Uhr

© Robinson Der ROBINSON CALA SERENA auf Mallorca

Mallorca hat für Sport-Liebhaber viele Highlights zu bieten, egal, ob man es mit dem Golfen oder dem Radfahren hat. Und natürlich mit Tennis und Padel, das in Spanien ja einen ganz besonderen Status genießt. Und das ist auch das Stichwort für den ROBINSON CALA SERENA: Denn dort wird nicht nur der Aufenthalt zum Genuss, sondern auch das Padeln.

Drei Courts mit Kunstrasen und Quarzsand stehen für die Padel-Fans zur Verfügung, wer seinen Tennisschläger auch dabei hat, der hat sogar zehn Plätze zur Auswahl. Zwei davon sind überdacht, insgesamt sechs mit Flutlicht ausgestattet.

© Robinson Padel wird in den ROBINSON Clubs groß geschrieben

Und Ihr könnt eine Woche Traumurlaub im ROBINSON CALA SERENA gewinnen. Denn ROBINSON verlost eine Woche Traumurlaub für 2 Personen im Sommer 2024 (nach Verfügbarkeit bis zum 03.11.2024): 7 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Vollpension made by ROBINSON, ohne Anreise und Transfer.

Mitmachen könnt Ihr hier!

Eingeladen sind all diejenigen, die schon Erfahrungen im Padel haben. Und natürlich auch all jene, die diese Erfahrungen erst sammeln wollen. Denn der Charme beim Padel liegt ja auch darin, dass man eigentlich gleich losspielen kann. Egal, ob man schon einmal einen Schläger in der Hand gehabt hat.

Also: Einfach bewerben - und mit ein bisschen Glück seid Ihr in Mallorca am Start!