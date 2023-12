Bildergalerie: Das sind die ATP-Heim-Champions 2023

Home, sweet home. Das gilt auf der ATP-Tour nur für jene Spieler, in deren Heimatland auch tatsächlich ein Turnier ausgetragen wird. Ud gerade mit Blick auf die Top Ten gibt es hier einige Ausfälle.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.12.2023, 22:59 Uhr

© Getty Images Dass der erste Turniersieg nach seiner Verletzungspause in seiner Geburtsstadt Hamburg kommt, hat Alexander Zverev besonders gefreut. Finalverlierer Laslo Djere weniger.

„Gelegenheit macht Diebe“, sagt der Volksmund ja. Gelegenheit kann aber auch Champions machen. Heim-Champions auf der ATP-Tour sogar. Allerdings sind die Gelegenheiten dazu schon alleine mit Blick auf die Top Ten gar nicht mal so rosig.

Am besten hat es aus der Bel Etage Taylor Fritz erwischt. Denn das Angebot an ATP-Events in den USA ist reichhaltig und facettenreich: Da gibt es neben den US Open die ATP-Masters-1000-Turniere in Indian Wells, Miami und Cincinnati, das 500er in Washington, aber auch kleinere Veranstaltungen wie Dallas, Delray Beach, Houston, Newport, Atlanta oder Winston Salem. Fritz - Achtung, Spolier Alert - hat eine dieser Events für einen Heimsieg genutzt.

Sweet war das Home auch für Alexander Zverev, der in Hamburg zugeschlagen hat. Oder für Carlos Alcaraz, den Sieger von Barcelona und Madrid. Jannik Sinner dagegen konnte weder in Rom noch bei den ATP Finals in Turin reüssieren. Und Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Hubert Hurkacz und Holger Rune hatten aus unterschiedlichen Gründen eben gar keine Chance, vor heimischen Fans ein Championat zu holen.

Und hier also die Galerie der Heim-Champions der Saison 2023 …

Sebastian Baez etwa konnte in Cordoba als Champion anschreiben. Mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Landsmann Federico Coria. Taylor Fritz war immerhin in Delray Beach erfolgreich. Das Finale gewann die Nummer eins der US-Boys gegen Miomir Kecmanovic in drei Durchgängen. Äußerst emotional ist es im Endspiel von Santiago de Chile geworden. Da konnte sich Lokalmatador Nicolas Jarry gegen Tomas Martin Etcheverry in drei knappen Sätzen behaupten. Frances Tiafoe, eigentlich kein Freund der roten Asche, durfte sich nach einer regengeplagten Woche in Houston und einem Finalerfolg gegen wiederum Tomas Martin Etcheverry feiern lassen. Carlos Alcaraz hat dann erneut zum spanischen Doppelschlag ausgeholt. Zunächst einmal musste sich Stefanos Tsitsipas in Barcelona dem Lokalmatador geschlagen geben. Und ein paar Tage war Jan-Lennard Struff in Madrid gut dabei - aber am Ende dann doch nic Kurz vor den French Open hat sich Arthur Fils erstmals in die Siegerliste eines ATP-Tour-Events eintragen können. Schön für den jungen Franzosen, dass dies in Lyon geschehen ist. Fils gewann im Finale gegen Francisco Cerundolo mit 6:3 und 7:5. Und ein paar Tage nach Roland-Garros hat dann Tallon Griekspoor im heimischen ´s-Hertogenbosch zugeschlagen. In einem spannenden Endspiel gegen Jordan Thompson. Dass der erste Turniersieg nach seiner Verletzungspause in seiner Geburtsstadt Hamburg kommt, hat Alexander Zverev besonders gefreut. Finalverlierer Laslo Djere weniger. Fast zu guter Letzt hat dann auch noch Ugo Humbert in Metz triumphiert. Im Finale gegen Alexander Shevchenko.