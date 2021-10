Billie Jean King Cup 2021: Barty, Sabalenka, Pliskova fehlen - wer ist dabei?

Vom 1. bis 6. November 2021 findet erstmals der neue Billie Jean King Cup statt - aus den Top 10 fehlen jedoch gleich sieben Spielerinnen. Aber wer spielt?

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.10.2021, 07:10 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty

Der Billie Jean King Cup (ehemals Fed Cup) findet erstmals seit den 1990er-Jahren wieder als Wochenevent statt, ähnlich dem neuen Davis-Cup-Format. Nach dem coronabedingten Ausfall trifft man sich recht kurzfristig in Prag: Vier Gruppen à drei Teams, jeder gegen jeden, die Gruppenersten spielen dann die Halbfinals aus. Und die Gewinner das Finale.

Die Nominierungen sind seit gestern raus, Deutschland tritt mit Angelique Kerber, Andrea Petkovic, Anna-Lena Friedsam und den beiden Youngsters Jule Niemeier und Nastasja Schunk an, in den Gruppenspielen geht's gegen Tschechien und die Schweiz.

Und speziell bei den Tschechinnen fehlen zwei prominente Namen: jene von Karolina Pliskova und Petra Kvitova - auch wenn man mit Barbora Krejcikova, Marketa Vondrousova und Co. freilich dennoch stark besetzt ist.

Sieben Top-10-Spielerinnen fehlen

Auffällig ist trotzdem das Fehlen einiger Spitzenkräfte: Australien tritt ohne Ashleigh Barty (WTA-Nr. 1) an - die hatte bereits Indian Wells abgesagt und Coach Tyzzer die WTA Finals infrage gestellt. Kein Wunder aber: Barty war monatelang on Tour und ist nun endlich wieder in der Heimat, gut vorstellbar, dass dem bis zum Saisonstart 2022 so bleibt. Auch Aryna Sabalenka (WTA-Nr. 2) fehlt ihren Kolleginnen aus Belarus, Pliskova (WTA-Nr. 3) den Tschechinnen. Und Iga Siwatek (WTA-Nr. 4) würde womöglich gerne, allerdings ist Polen nicht beim Finale der besten 12 Teams dabei. Aus den Top Ten fehlen zudem Elina Svitolina (WTA-Nr. 7), denn auch die Ukraine ist nicht dabei, Sofia Kenin (WTA-Nr. 8) für die USA und Maria Sakkari (WTA-Nr. 9) - auch Griechenland fehlt.

Krejcikova (WTA-Nr. 5) für Tschechien, Garbine Muguruza (WTA-Nr. 6) für Spanien sowie Belinda Bencic (WTA-Nr. 10) sind jedoch am Start.

Billie Jean King Cup: Diese Spielerinnen sind nominiert

Gruppe A

Frankreich (1) Caroline Garcia Alize Cornet Clara Burel Fiona Ferro Russland Anastasia Pavlyuchenkova Daria Kasatkina Veronika Kudermetova Liudmila Samsonova Kanada Leylah Fernandez Rebecca Marino Francoise Abanda Gabriela Dabrowski Gruppe B

Australien (2) Ajla Tomljanovic Astra Sharma Storm Sanders Ellen Perez Olivia Gadecki Belarus Victoria Azarenka Aliaksandra Sasnovich Olga Govortsova Yuliya Hatouka Lidziya Marozava Belgien Elise Mertens Alison van Uytvanck Greet Minnen Maryna Zanevska Kirsten Flipkens Gruppe C

USA (3) Jessica Pegula Danielle Collins Sloane Stephens CoCo Vandeweghe Carolina Dolehide Spanien Garbine Muguruza Paula Badosa Sara Sorribes Tormo Nuria Parrizas-Diaz Carla Suarez Navarro Slowakei Anna Karolina Schmiedlova Kristina Kucova Viktoria Kuzmova Rebecca Sramkova Tereza Mihalikova Gruppe D

Tschechien (4) Barbora Krejcikova Marketa Vondrousova Tereza Martincova Katerina Siniakova Lucie Hradecka Deutschland Angelique Kerber Andrea Petkovic Anna-Lena Friedsam Jule Niemeier Nastasja Schunk Schweiz Belinda Bencic Jil Teichmann Viktorija Golubic Stefanie Vögele