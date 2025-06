DTB-Damen spielen in Ismaning bei den Play-Offs um den Klassenerhalt

Der Deutsche Tennis Bund (DTB) hat für die Billie Jean King Cup Play-Offs 2025 den Zuschlag zur Ausrichtung der Gruppe F erhalten. Gespielt wird in der Woche vom 14.- 16. November beim TC Ismaning im Norden Münchens.

Der Weg zum Klassenerhalt im Billie Jean King Cup führt die deutschen Tennisdamen nach Ismaning. Dort trägt der DTB die Gruppe F der Play-Offs zwischen Deutschland, Belgien und der Türkei aus.



Ganz zur Freude von Billie Jean King Cup-Teamkapitän Rainer Schüttler: „Es ist toll, dass wir wieder in Deutschland spielen und mit dem Rückhalt unserer Fans in die Play-Offs gehen. Mit ihnen gemeinsam wollen wir uns für die Weltgruppe 2026 qualifizieren.“



Ausgetragen werden die Matches vom 14. bis 16. November. An jedem Spieltag treffen dann zwei Nationen in zwei Einzel- und einem Doppelmatch aufeinander. In der Tennishalle des TC Ismaning wird dafür eine temporäre Zuschauertribüne für ca. 1.500 Fans errichtet. Auf welchem Untergrund gespielt wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.



„Wir freuen uns, dass unsere Damennationalmannschaft nach Auswärtsspielen in Sevilla, Brasilien, Málaga und Den Haag endlich wieder in Deutschland aufschlägt. Das wird im November ein Highlight für ganz Tennis-Deutschland, aber vor allem auch für die Region Bayern, wo letztmalig 2013 eine unserer Tennisnationalmannschaften (Anm. d. Red. Davis Cup gegen Brasilien in Neu-Ulm) gastierte. Ich bin mir sicher, dass wir in Ismaning eine tolle Atmosphäre erleben werden“, so DTB-Präsident Dietloff von Arnim.



Positive Erinnerungen an das letzte Heimspiel



Das letzte Heimspiel der deutschen Damennationalmannschaft fand 2023 in Stuttgart statt, als Tatjana Maria, Jule Niemeier, Anna-Lena Friedsam, Eva Lys und Laura Siegemund mit 3:1 gegen Brasilien gewannen.



Ähnlich erfolgreich soll auch der Auftritt im November verlaufen. Denn in der Dreiergruppe hält nur der Gruppenerste die Klasse und spielt im kommenden Jahr um den wichtigsten Mannschaftstitel im Damentennis mit. Die zweit- und drittplatzierten Teams steigen in die Regionalgruppen ab.