Billie Jean King Cup: Deutschland unterliegt den Niederlanden

Die deutschen Tennisfrauen haben bei der Qualifikationsrunde des Billie Jean King Cup in Den Haag das Duell mit Gastgeber Niederlande verloren. Nach der Auftaktniederlage von Jule Niemeier unterlag auch Tatjana Maria mit 6:3, 3:6, 5:7 gegen Suzan Lamens - das Team des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) droht damit den Einzug in die Finalrunde zu verpassen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 10.04.2025, 18:02 Uhr

© Getty Images Jule Niemeier kassierte mit dem deutschen Team gegen die Niederlande eine Niederlage.

Am Freitag (ab 14.00 Uhr/TennisChannel) muss im zweiten Duell mit den Favoritinnen aus Großbritannien nun zwingend ein Sieg her, um die Chance auf die Endrunde der besten acht Teams der Welt zu wahren. Nur der Sieger der Dreiergruppe qualifiziert sich für das Finalturnier im September im chinesischen Shenzhen, die jeweils anderen beiden Nationen spielen im November in den Play-offs gegen den Abstieg aus der Weltgruppe.

Auch deshalb ist das abschließende Doppelmatch, bei dem Teamkapitän Rainer Schüttler aller Voraussicht nach Spezialistin Laura Siegemund zusammen mit Anna-Lena Friedsam ins Rennen schickt, weiterhin von großer Bedeutung.

Nach Niemeier unterliegt auch Maria

Wie zuvor schon Niemeier, die beim 3:6, 1:6 gegen Eva Vedder chancenlos war, lag auch Maria bei ihrem ersten Aufschlagspiel 0:40 zurück. Anders als die Dortmunderin spielte Maria danach aber ohne größere Fehler, agierte sehr variabel und schnappte sich den ersten Satz. Lamens stellte ihr Spiel um, fand auf dem Sandplatz im Sportcampus Zuiderpark vor heimischer Kulisse zurück. Im entscheidenden dritten Durchgang entwickelte sich ein Nervenkrimi, nach 2:15 Stunden verwandelte Lamens schließlich ihren zweiten Matchball.

Deutschland hat den Wettbewerb bislang zweimal gewonnen, 1987 und 1992. Im Vorjahr war bei der Endrunde in Malaga im Achtelfinale gegen Großbritannien Endstation.