Billie Jean King Cup: Lindsay Davenport bleibt US-Teamchefin

Lindsay Davenport wird auch in den kommenden beiden Jahren das US-Team beim Billie Jean King Cup als Kapitänen anführen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.12.2025, 12:19 Uhr

© Getty Images Lindsay Davenport hat das US-Team 2025 immerhin ins Endspiel des Billy Jean King Cup geführt

Wenn jemand aus dem Vollen schöpfen kann, dann Lindsay Davenport. Also: theoretisch. Denn schließlich befinden sich unter den aktuell zehn bestplatzierten Frauen in den WTA-Charts vier Spielerinnen aus den USA: Coco Gauff, Jessica Pegula, Amanda Anisimova und Madison Keys. Da sollte sich doch eine Mannschaft formen lassen, die wenigstens einmal wieder den Billie Jean King Cup gewinnt!

Tatsächlich aber hat es auch in diesem Jahr nicht für den Sieg gereicht, das 0:2 gegen Italien war schon nach den Einzeln besiegelt. Die hatten Elisabetta Cocciaretto und Jasmine Paolini gegen Jessica Pegula jeweils in zwei Sätzen gewonnen. Für den US-amerikanischen Tennisverband (USTA) war dies aber gut genug. Denn der Vertrag mit Davenport wurde für zwei weitere Jahre verlängert.

Die Bilanz in der Ägide Davenport steht für das US-Team in Länderkämpfen bei 5:2. Nicht überragend, aber natürlich auch nicht schlecht. Allerdings hat Davenport selbst 1996, 1999 und 2000 den Titel im wichtigsten Mannschaftswettbewerb bei den Tennisfrauen gewonnen - der in jenen Jahren noch Federation Cup hieß.

