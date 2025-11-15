"Noch alles möglich"?: DTB-Frauen stehen vor Abstieg

Nach dem ernüchternden Auftakt in die Play-offs des Billie Jean King Cup übten sich Deutschlands Tennis-Frauen in Zweckoptimismus

von SID

zuletzt bearbeitet: 15.11.2025, 11:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Für den Klassenerhalt in der Weltgruppe des Billie Jean King Cups benötigt das DTB-Team in Ismaning noch einen Kraftakt.

"Die Niederlage müssen wir abschütteln und uns auf Belgien vorbereiten", sagte Anna-Lena Friedsam nach dem überraschenden 1:2 gegen die Türkei, durch das der DTB-Auswahl der Abstieg aus der Weltgruppe droht: "In der Gruppe ist immer noch alles möglich – auch wenn es jetzt umso schwieriger wird."

Die Enttäuschung stand Friedsam ins Gesicht geschrieben, schließlich rückte der Klassenerhalt nach ihrem verlorenen Doppel an der Seite von Jule Niemeier in weite Ferne. Den Verbleib in der Spitzengruppe der Nationenliga hat die Tennis-Nationalmannschaft nicht mehr in der eigenen Hand. "Es ist bitter, wir sind ein gutes Doppel", sagte Friedsam. Die Niederlage wollte sie sich nicht alleine ankreiden lassen. "Wir hatten mit den Einzelspielern auch die Möglichkeit, in Führung zu gehen", sagte sie.

Ausgerechnet Eva Lys verlor nach dem überzeugenden Auftaktsieg von Debütantin Ella Seidel das zweite Match des Tages, die deutsche Nummer eins hatte nach harten Stunden auf dem Court nur noch ein müdes Lächeln übrig. Sie sei "echt enttäuscht", erklärte die 23-Jährige, sie "habe wirklich alles gegeben".

Nach den kurzfristigen Ausfällen der langjährigen Leistungsträgerinnen Tatjana Maria und Laura Siegemund war die Nummer 40 der Welt in die Führungsrolle gerutscht – dabei versuche sie "immer noch ein bisschen, meine Position zu finden", erklärte Lys. Aus dem zurückliegenden Jahr habe sie zwar "sehr viel Selbstvertrauen" mitgenommen, es sei aber "trotzdem eine ungewohnte Situation, in der ich mir sicherlich ab und an mehr Druck mache, als ich sollte". Schließlich wolle sie "der Position gerecht werden".

Weil ihr dies zumindest am Freitag nicht gelang, ist nun das gesamte Team auf Schützenhilfe angewiesen. Gewinnen die Türkinnen am Samstag gegen Belgien, ist der Abstieg der DTB-Auswahl besiegelt – und das Duell mit Belgien am Sonntag (13.00 Uhr/Tennis.de) bedeutungslos. Nur der Sieger der Dreiergruppe kann im kommenden Jahr in der Elite mitspielen.