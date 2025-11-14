BJKC-Play-offs Ismaning: DTB-Team verpasst im Doppel den Auftaktsieg

Die DTB-Damenmannschaft hat bei den BJKC-Play-offs in Ismaning ihre Auftakt-Begegnung gegen die Türkei mit 1:2 verloren. Nach dem glatten Zweisatz-Sieg von Debütantin Ella Seidel und der Dreisatz-Niederlage von Eva Lys im Spitzeneinzel konnte das deutsche Doppel mit Jule Niemeier und Anna-Lena Friedsam nicht den erhofften Siegpunkt einfahren.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 14.11.2025, 22:01 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Das DTB-Doppel Jule Niemeier (l.) und Anna-Lena Friedsam verpasste in Ismaning den entscheidenden Punkt in der Auftakt-Begegnung gegen die Türkei.

Seidel deklassiert Cengiz

Im ersten Einzel des Tages sah sich Ella Seidel im Duell auf der 2er-Positon Berfu Cengiz gegenüber. Zu Beginn agierte die 20-Jährige noch etwas nervös, ließ im ersten Spiel noch zwei Break-Möglichkeiten ungenutzt und musste in ihrem ersten Aufschlagspiel ebenfalls zwei Break-Chancen abwehren. Im weiteren Verlauf übernahm die Profispielerin der TennisBase Oberhaching immer mehr die Initiative und ließ ihre Gegnerin bis zum Satzende nicht mehr anschreiben.

Auch im zweiten Akt diktierte die Hamburgerin das Geschehen weitgehend mit ihrer Vorhand und überließ ihrer 26-jährigen Gegnerin analog zum ersten Durchgang ebenfalls nur einen Spielgewinn. Somit triumphierte die Nr. 85 der Weltrangliste nach 58 Minuten mit 6:1, 6:1 und feierte damit ein gelungenes Debüt im deutschen Billie-Jean-King-Cup-Team.

Im Anschluss an die Begegnung kommentierte die zufriedene Siegerin: „Ich freue mich natürlich unfassbar, dass ich auf diese Weise mein Debüt für Deutschland geben konnte. Zu Beginn war ich schon sehr nervös. Das erste Mal für sein Land zu spielen und das auch vor heimischem Publikum ist schon eine besondere Herausforderung. Dank der tollen Atmosphäre und der großartigen Unterstützung durch mein Team habe ich dann doch relativ schnell ins Match gefunden und konnte so den ersten Punkt für die Mannschaft holen.“

© Jürgen Hasenkopf Ella Seidel feierte mit einem souveränen Zweisatz-Erfolg ein herausragendes Debüt für das DTB-Team.

Lys muss sich Sonmez geschlagen geben

Als deutsche Nr. 1 in der Weltrangliste traf Eva Lys im Spitzeneinzel auf Zeynep Sonmez, gegen die sie auf der Tour einen Sieg feiern konnte, sich jedoch auch einmal geschlagen geben musste. Dabei startete die Hamburgerin mit einer hohen Fehlerquote ins Match und lag schnell mit 0:4 im Hintertreffen. Zwar konnte die 23-jährige mit zwei in Folge gewonnener Spiele noch einmal verkürzen, musste aber die nächsten beiden Spiele und somit den ersten Durchgang abgeben.

Im zweiten Durchgang fand Lys mehr Sicherheit im Spiel und konnte zweimal mit einem Break vorlegen, ließ ihre 23-jährige Gegnerin aber jeweils wieder zurückkommen. Beim Stand von 5:4 bekam die DTB-Spielerin per Doppelfehler zwei laufende Satzbälle serviert und nutzte den ersten davon konsequent zum Satzausgleich.

Im dritten Durchgang verlor die Weltranglisten-40. jedoch komplett den Faden, während ihre türkische Gegnerin mit ihrem variablen Spiel immer besser zum Zug kam. Ohne Spielgewinn im letzten Satz musste Lys der türkischen Nr. 1 nach knapp zwei Stunden zum 6:2, 4:6, 6:0-Erfolg gratulieren.

„Ich bin natürlich sehr enttäuscht, dass das Match heute so gelaufen ist. Sie war von Beginn an die dominantere Spielerin, während ich heute nicht so zu meinem Spiel gefunden habe. Ich habe bis zum Schluss alles gegeben und konnte den zweiten Satz, wo es dann etwas besser lief, mit großem Kampf für mich entscheiden. Im dritten Satz war es dann aber einfach zu wenig von mir und bin viel zu schnell weggebrochen, weshalb Zeynep heute auch als bessere Spielerin gewonnen hat“, so Lys nach dem Match.

Friedsam/Niemeier unterliegen im entscheidenden Doppel

Im entscheidenden Doppel sollten es aus deutscher Sicht Jule Niemeier und Anna-Lena Friedsam richten, die der türkischen Paarung Zeynep Sonmez und Ayla Aksu gegenüberstanden. Nach ausgeglichenem Beginn im ersten Satz konnte das DTB-Duo die Zügel anziehen und sicherte den ersten Durchgang mit vier Spielgewinnen in Folge.

Im zweiten Akt wendete sich das Blatt und Friedsam/Niemeier lagen mit Doppelbreak 1:4 im Hintertreffen und konnten den Rückstand bis zum Satzende nicht mehr wettmachen. Zwar setzte sich die deutsche Paarung im Entscheidungssatz vehement zur Wehr, kassierte aber beim Stand von 3:3 das vorentscheidende Break. Mit einem Aufschlag-Winner besiegelte die Match-Winnerin Sonmez den 2:6, 6:2, 6:4-Sieg für das türkische Team, das somit den 2:1-Mannschaftserfolg vor 1500 Zuschauern feiern durfte.

Am Sonntag trifft das DTB-Team in ihrem letzten Gruppenspiel auf Belgien, während die türkische Auswahl morgen auf Belgien trifft.

Hier geht es zu den Ergebnissen der Play-offs im Billie Jean King Cup