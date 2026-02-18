"Freue mich total" - Mit Beltz zurück in die Tennis-Weltspitze?

Bundestrainer Torben Beltz betreut künftig auch die deutschen Frauen beim Billie Jean King Cup. Nach dem Abstieg im November erwartet den 49-Jährigen eine knifflige Aufgabe.

von SID

zuletzt bearbeitet: 18.02.2026, 13:14 Uhr

Die Lage? Trostlos. Die Aufgabe? Kompliziert. Doch Torben Beltz ist bester Dinge. "Ich freue mich total. Unser großes Ziel ist es natürlich, zurück in die Weltgruppe zu kommen. Mein Ziel ist aber auch, ein tolles Team zu formen", sagte der Mann, der im Deutschen Tennisbund (DTB) künftig eine Doppelrolle einnehmen wird: Als Bundestrainer und neuerdings auch als Kapitän der Mannschaft im Billie Jean King Cup.

Am Dienstag gab der DTB seine Entscheidung bekannt - und ermöglichte Beltz, dem einstigen Erfolgscoach der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber, die erwartete Beförderung. Der 49-Jährige soll das Team in diesem Jahr zurück in die Weltgruppe führen. Er folgt auf Rainer Schüttler, der nach dem Abstieg zurückgetreten war.

"Da musste ich nicht lange überlegen und habe mich total gefreut, dass es jetzt losgeht", sagte Beltz. Im Frühling wird er erstmals in neuer Funktion auf der Bank sitzen. Vom 7. bis zum 11. April bestreiten die Frauen um Eva Lys in Portugal die Partien in der Regionalgruppe Europa/Afrika I. 16 Nationalmannschaften spielen dabei drei Plätze für die Play-offs im November aus.

Es wird gewiss keine einfache Aufgabe, die Beltz erwartet. Sowohl lang- als auch kurzfristig. Nach der Enttäuschung des Abstiegs gaben auch die Leistungen bei den Australian Open wenig Anlass zur Hoffnung. Laura Siegemund, 37, überstand als einzige Spielerin die erste Runde.

"Konsequente Fortführung unserer gemeinsamen Arbeit"

Doch Beltz hat nichts von seinem Enthusiasmus eingebüßt, den er seit seiner Ernennung zum Bundestrainer Ende 2024 vor sich her trägt. "Ich arbeite seit einem Jahr sehr intensiv mit unseren Spielerinnen. Die Aufgabe als Teamkapitän ist für mich deshalb keine neue Rolle, sondern die konsequente Fortführung unserer gemeinsamen Arbeit." Co-Trainerin wird die ehemalige Doppelspezialistin Jasmin Wöhr.

Über Vertragsdetails machte der DTB keine Angaben, Vizepräsident Helmut Schmidbauer gab aber Einblick in die Planung. Die Zusammenarbeit mit Beltz in dessen neuer Funktion sei grundsätzlich "langfristig ausgelegt", sagte er, um dann doch ein bisschen Druck aufzubauen. Wie es weitergehe, hänge davon ab, "wie sich das Team entwickelt". Und von der sportlichen Leistung. Aber man könne davon ausgehen, "dass wir langfristig mit Torben Beltz und Jasmin Wöhr diesen Weg bestreiten wollen".

Irgendwann soll dann alles besser werden. Die langfristigen Ziele des Verbandes sind jedenfalls ambitioniert - deutlich mehr Spielerinnen sollen die (erweiterte) Weltspitze erreichen. "Die Bündelung der sportlichen Verantwortung im Damenbereich bei Torben Beltz ist der nächste konsequente Schritt in Richtung dieses Zieles", sagte Schmidbauer.

Beltz' Vorgänger Schüttler war im November nach fast sechsjähriger Amtszeit zurückgetreten. Kurz zuvor war die deutsche Mannschaft nach Niederlagen in Ismaning gegen die Türkei (1:2) und Belgien (0:2) zum ersten Mal seit 2012 abgestiegen.