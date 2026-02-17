Torben Beltz wird neuer Teamkapitän im Billie Jean King Cup

Der Deutsche Tennis Bund (DTB) stellt die sportliche Verantwortung im Damentennis neu auf: Torben Beltz übernimmt ab sofort zusätzlich zu seiner Funktion als Chefbundestrainer Damen die Rolle des Teamkapitäns der deutschen Billie Jean King Cup-Mannschaft. Der 49-jährige folgt auf Rainer Schüttler, der sein Amt nach sechs Jahren im November 2025 niedergelegt hatte.

von PM

zuletzt bearbeitet: 17.02.2026, 15:11 Uhr

© Justus Stegemann/DTB Neben seiner Rolle als Chefbundestrainer Damen übernimmt Torben Beltz beim DTB künftig auch die Aufgabe als Teamchef des BJKC-Teams.

Mit dieser Entscheidung entwickelt der DTB seine Führungsstruktur im Damentennis konsequent im Sinne des neuen Leistungssportkonzeptes „Gemeinsam! Weltklasse! Entwickeln!“ weiter. Ziel ist es, dass jede Woche im Nationalmannschaftsrahmen nicht nur dem sportlichen Abschneiden dient, sondern auch einen nachhaltigen Entwicklungsschritt für jede einzelne Spielerin ermöglicht.

Individuelle und gemeinschaftliche Weiterentwicklung angestrebt

„Ich arbeite seit einem Jahr sehr intensiv mit unseren Spielerinnen. Die Aufgabe als Teamkapitän ist für mich deshalb keine neue Rolle, sondern die konsequente Fortführung unserer gemeinsamen Arbeit. Unser Anspruch ist es, dass jede Spielerin aus einer Billie Jean King Cup-Woche sportlich und persönlich einen Mehrwert mitnimmt und dass wir uns gleichzeitig als Team weiterentwickeln“, so Beltz.

Beltz war viele Jahre als Trainer von Angelique Kerber auf der WTA-Tour tätig und führte sie zu zwei Grand-Slam-Titeln (Australian Open und US Open 2016) sowie an die Spitze der Weltrangliste. Seit Dezember 2024 verantwortet der gebürtige Itzehoer als Chefbundestrainer die sportliche Entwicklung im deutschen Damentennis und arbeitet eng mit den Spielerinnen auf der Tour sowie im Nachwuchsbereich zusammen.

Ein besonderer Fokus seiner neuen Aufgabe liegt auf der Gestaltung des Umbruchs und der systematischen Heranführung von Nachwuchsspielerinnen an das Nationalteam. Das Billie Jean King Cup-Team soll künftig noch stärker als Entwicklungsplattform verstanden werden – für etablierte Spielerinnen ebenso wie für Talente aus dem Porsche Talent Team.

Der Trainerstab des Billie Jean King Cup-Teams wird durch Jasmin Wöhr als Co-Trainerin ergänzt. Wöhr weitet damit ihr Engagement im DTB aus und übernimmt die Aufgabe parallel zu ihrer Tätigkeit als DTB-Bundestrainerin.

Klare Strukturen für den sportlichen Erfolg

„Mit „Gemeinsam! Weltklasse! Entwickeln“ haben wir klare Vorstellungen zur langfristigen Weiterentwicklung des deutschen Tennis formuliert. Die Bündelung der sportlichen Verantwortung im Damenbereich bei Torben Beltz ist der nächste konsequente Schritt in Richtung dieses Ziels. Die Nationalmannschaft ist kein isoliertes Projekt, sondern Teil eines durchgängigen Entwicklungsprozesses“, so DTB-Vizepräsident Helmut Schmidbauer.



„Torben Beltz arbeitet seit einem Jahr erfolgreich mit unseren Spielerinnen, aber die Entwicklung im deutschen Damentennis braucht Zeit. Wir sehen bei einzelnen Spielerinnen wie Ella Seidel oder Eva Lys klare Fortschritte und verfügen mit dem Porsche Talent Team über eine Reihe weiterer Spielerinnen mit Potenzial. Unser Anspruch ist es, diesen Weg mit Klarheit und Konsequenz weiterzuführen,“ sagt DTB-Vorstand Veronika Rücker.

Ihren ersten Einsatz hat der neue Trainerstab um Torben Beltz und Jasmin Wöhr in der Regionalgruppe I in der Woche vom 6. April 2026 in Portugal.

