Billie Jean King Cup: Friedsam und Seidel verlieren - Deutschland steigt ab

Die deutschen Tennis-Frauen sind erstmals seit 2012 wieder aus der Weltgruppe des Billie Jean King Cups abgestiegen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 16.11.2025, 18:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Anna Lena Friedsam verlor ihr Match beim Billie Jean King Cup.

Im entscheidenden zweiten Play-off-Duell mit Belgien verlor auch Ella Seidel beim 0:6, 4:6 gegen Hanne Vandewinkel ihr Einzel, dem großen Druck konnte sie bei ihrem ersten Nationenturnier nicht standhalten. Nach der Auftaktniederlage von Anna-Lena Friedsam war die stark ersatzgeschwächte Auswahl des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) bereits zum Siegen verdammt gewesen - mit dem 0:2-Rückstand steht der Gang in die Zweitklassigkeit nun schon vor Ende des Abschlusstages fest.

Friedsam hatte am Sonntagnachmittag gegen Jeline Vandromme 6:7 (0:7), 6:2, 3:6 verloren, nur ein Sieg Seidels hätte die Entscheidung um den Klassenerhalt noch um wenige Stunden verzögert. Der Gruppensieg geht somit an Belgien, die damit im kommenden Jahr in den Qualifiers um den Einzug in die Endrunde des Prestigeturniers spielen. Die deutsche Mannschaft muss sich dagegen über die Regionalgruppe wieder in die Riege der Spitzennationen zurückkämpfen.

Lys konnte nicht antreten

Der erste Rückschlag ereilte die deutschen Frauen am Sonntag bereits vor dem ersten Auftritt auf dem Court: Die deutsche Nummer eins Eva Lys konnte aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht antreten – nach den kurzfristigen Ausfällen von Tatjana Maria und Laura Siegemund vor dem Turnierstart fehlten der Mannschaft des DTB dadurch alle Top-50-Spielerinnen. Ihr Spiel am Freitag hatte Lys überraschend deutlich verloren.

Vor den 1415 Zuschauern im ausverkauften Ismaninger Tennisclub kassierte Friedsam schnell das erste Break, kämpfte sich mit dem unermüdlichen Support des Heimpublikums aber sogleich wieder in die Partie zurück. Gegen ihre 13 Jahre jüngere Gegnerin musste Friedsam jedoch fortwährend hart arbeiten – auf starke Schläge folgten immer wieder vermeidbare Fehler, mit ihrem eigenen Aufschlagspiel hatte die 31-Jährige große Probleme. Die erst 20-jährige Seidel war dann der großen Drucksituation im ersten Satz nicht gewachsen. Trotz klarer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang reichte es nicht für den nötigen Sieg.

Bereits am Samstag hatte die DTB-Auswahl hauchdünn vor dem Aus gestanden, der knappe 2:1-Sieg der Belgierinnen über die Türkei vertagte allerdings die Vorentscheidung.