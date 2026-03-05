BJK-Cup: Tennisfrauen unter anderem gegen Gastgeber Portugal

Eine knifflige, aber machbare Aufgabe erwartet die deutschen Tennisfrauen beim Debüt des neuen Teamkapitäns Torben Beltz im Billie Jean King Cup.

von SID

zuletzt bearbeitet: 05.03.2026, 16:16 Uhr

© Getty Images Eva Lys steht dem deutschen Team im Billie Jean King Cup hoffentlich auch 2026 zur Verfügung

Nach dem Abstieg im vergangenen Jahr muss die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) vom 7. bis 11. April in Oeiras/Portugal in der Regionalgruppe Europa/Afrika I ran - und trifft dort in der Gruppenphase auf Dänemark, Portugal und Schweden. Das ergab die Auslosung des Weltverbandes ITF am Donnerstag.

Das deutsche Team um Hoffnungsträgerin Eva Lys muss die Gruppe als Erster abschließen, um seine Chance auf einen von drei Plätzen in den Play-offs im Herbst zu wahren. Die vier Gruppensieger spielen diese Startplätze im Anschluss an die Vorrunde aus. Den vier schlechtesten Mannschaften der Regionalgruppe droht sogar der Abstieg in die Regionalgruppe II des früher als Fed-Cup bekannten Nationenwettbewerbs.

"Schon aufgrund des Modus ist die Aufgabe total anspruchsvoll. Die uns zugeloste Gruppe ist interessant, auch weil wir auf die Heimmannschaft aus Portugal treffen", sagte Bundestrainer Beltz: "Wir müssen jetzt abwarten, welche Spielerinnen nominiert werden, aber in Topbesetzung wäre Dänemark sicher unser größter Konkurrent."

Beltz, zuvor bereits seit Ende 2024 als Bundestrainer tätig, war im Februar zusätzlich zum Teamkapitän im Billie Jean King Cup ernannt worden. Er folgte auf Rainer Schüttler. Der einstige Australian-Open-Finalist war im November nach fast sechsjähriger Amtszeit zurückgetreten. Kurz zuvor war die deutsche Mannschaft nach Niederlagen in Ismaning gegen die Türkei (1:2) und Belgien (0:2) zum ersten Mal seit 2012 abgestiegen.

