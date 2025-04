Billie Jean King Cup: Japan folgt Ukraine, Kasachstan, Spanien und GBR ins Finale

Mit einem Erfolg im entscheidenden Doppel fixierte Japan im direkten Duell gegen Kanada den Einzug ins Finalturnier des BJKC 2025. Bereits gestern qualifizierten sich dafür Kasachstan, Spanien, Großbritannien und erstmals die Ukraine.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 13.04.2025, 12:44 Uhr

© Getty Images Japan qualifizierte sich als bislang fünftes Team für das Finalturnier des BJKC 2025.

Nach einem jeweils glatten 3:0-Erfolg gegen Rumänien sahen sich Japan und Kanada im entscheidenden Duell um den Sieg in der Gruppe A und der damit verbundenen Teilnahme am Finalturnier des Billie Jean King Cups 2025 gegenüber. Nachdem die kanadische Newcomerin Victoria Mboko ihr Team mit einem hartumkämpften Dreisatz-Erfolg gegen Ena Shibahara in Führung bringen konnte, schaffte Moyuka Uchijima gegen Marina Stakusic den Gleichstand. Im entscheidenden Doppel zeigte das japanische Duo Shibahara/Aoyama nur im zweiten Satz etwas Nerven, triumphierte aber final mit 6:3, 5:7, 6:2.

Erstmals für das Finalturnier im chinesischen Shenzhen konnte sich das Team der Ukraine in der Gruppe E qualifizieren. Nach einem glatten 3:0-Erfolg gegen Polen wurde in der Begegnung gegen die Schweiz nur noch ein Match-Erfolg benötigt. Den verpasste anfangs Marta Kostyuk bei ihrer Zweisatz-Niederlage gegen Celine Naef, ehe Elina Svitolina den Sack gegen Jil Teichmann mit 6:4, 6:2 zumachen konnte.

Eine Klasse für sich in der Gruppe D war die Auswahl von Kasachstan aufgrund ihrer Dominanz im Einzel. Ohne Satzverlust gaben sich Yulia Putintseva und die ehemalige Wimbledonsiegerin Elena Rybakina sowohl gegen Australien als auch gegen Kolumbien keinerlei Blöße und fixierten den Einzug ihres Landes ins Finalturnier des BJKC.

In der Gruppe F, in der Deutschland bereits frühzeitig nach den Niederlagen gegen Gastgeber Niederlande und Großbritannien ausgeschieden war, machten die beiden siegreichen Nationen den Startplatz in Shenzhen im direkten Duell unter sich aus. Nach dem hartumkämpften Auftakterfolg der Britin Sonay Kartal gegen Eva Vedder patzte die Nr. 1 Katie Boulter im Einzel glatt in zwei Sätzen gegen Suzan Lamens, konnte aber im entscheidenden Doppel an der Seite von Jodie Anna Burrage einen deutlichen Erfolg gegen Schuurs/Lamens zum Einzug ins Finalturnier einfahren.

Ungeschlagen im Einzel blieben die Spanierinnen in der Gruppe B, erst gegen Brasilien und im entscheidenden Duell gegen Tschechien. Während Jessica Bouzas Maneiro zweimal siegen konnte, kamen Cristina Bucsa, gegen die tschechische Auswahl, und Sara Sorribes Tormo, gegen Brasilien, jeweils einmal zum Einsatz.

Der letzte Teilnehmer wird in der Gruppe C mit den USA, Dänemark und der Slowakei ermittelt, die erste heute starten wird.

