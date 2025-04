Billie Jean King Cup 2025: Zwischenrunde bringt heiße Duelle für Deutschland

Vom 10.-13. April beginnt für die Damen-Nationalmannschaften der Billie Jean King Cup 2025. 18 Nationen kämpfen in insgesamt 6 Gruppen um den Einzug in die Finalrunde.

von SID

zuletzt bearbeitet: 08.04.2025, 17:44 Uhr

© Getty Billie Jean King Cup 2025 Germany

Mit von der Partie ist auch Deutschland. Die deutschen Tennis-Damen treffen in Gruppe F in Den Haag auf Gastgeber Niederlande und Großbritannien. Kapitän Rainer Schüttler setzt dabei auf Eva Lys, Tatjana Maria, Anna-Lena Friedsam, Jule Niemeier und Laura Siegemund. Brisante Duelle sind für das deutsche Team vorprogrammiert: Im Nachbarschaftsduell gegen die Niederlange will man sich natürlich behaupten, während man gegen Großbritannien auf eine klare Revanche hofft. Letztes Jahr schied Deutschland nämlich in der Play-off-Runde zu den Finals gegen die Britinnen aus.

Selbstbewusst nach Den Haag: Eva Lys glaubt an das DTB-Team

Die deutschen Tennis-Frauen gehen ambitioniert und ohne Angst in den Kampf um die Finalrunde im Billie Jean King Cup. "Wir haben zuletzt oft gezeigt, dass am Anfang immer alles möglich ist. Wir sind sehr gut drauf, sehr selbstbewusst", sagte Deutschlands Nummer eins Eva Lys vor der Qualifikation in Den Haag im SID-Interview: "Ich glaube, wir haben gute Chancen."

Alles oder nichts: DTB-Team kämpft gegen Oranje und die Britinnen um Shenzhen

Die Auswahl von Teamkapitän Rainer Schüttler trifft am Donnerstag (ab 13 Uhr) und Freitag (ab 14 Uhr/jeweils Tennis Channel) auf die Niederlande und Großbritannien, der Sieger der Dreiergruppe qualifiziert sich für die Endrunde im chinesischen Shenzhen. Die Mannschaft des Deutschen Tennisbundes (DTB) gilt als Außenseiter - will über den Faktor Teamgeist aber für eine Überraschung sorgen.

Teamgeist als Trumpf: "Die schönsten Wochen des Jahres"

"Das sind für uns die schönsten Wochen des Jahres - wir können uns alle glücklich schätzen, dass wir uns so gut verstehen und das ist eine Stärke, die wir in die Partien mitnehmen werden", betonte Lys, die wenige Wochen nach ihrer märchenhaften "Lucky-Loser"-Reise bei den Australian Open zur deutschen Nummer eins aufgestiegen war.

Neue Nummer eins und alte Sandplatz-Fragezeichen

Die 23 Jahre alte Hamburgerin führt das Aufgebot an, das von Laura Siegemund, Tatjana Maria, Jule Niemeier und Anna-Lena Friedsam komplettiert wird. Im Vorjahr war das DTB-Team im Achtelfinale an Großbritannien gescheitert. Die Partien in Den Haag werden auf Sand ausgetragen. "Wir kommen alle vom Hartplatz. Manchmal ist es Russisch-Roulette, wie die ersten Matches auf Sand ausgehen", sagte Lys, aber: "Ich bin sicher, dass wir da gut am Ball sein werden."

