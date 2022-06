Billie Jean King Cup: Deutschland in Play-offs gegen Kroatien

Deutschland bekommt es im Play-off gegen den Abstieg aus der Weltgruppe mit Kroatien zu tun. Der Länderkampf findet am 11. und 12. November statt.

von SID

zuletzt bearbeitet: 16.06.2022, 15:45 Uhr

Angelique Kerber ist die Nummer eins der deutschen Damen

Im Kampf gegen den Abstieg aus der Weltgruppe bekommen es die deutschen Tennis-Frauen im Billie Jean King Cup auswärts mit Kroatien zu tun. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in London. Ausgetragen werden die Play-off-Spiele am 11. und 12. November.

Die Mannschaft von Teamkapitän Rainer Schüttler hatte das Finalturnier (8. bis 13. November in Glasgow) nach einem 1:3 gegen Kasachstan im April verpasst. Deutschland hat den Mannschaftswettbewerb der Frauen, der früher Fed Cup hieß, zweimal gewonnen (1987 und 1992). Vor acht Jahren stand das Team zuletzt im Endspiel (1:3 in Tschechien).