Billie Jean King Cup: Neues Wettkampfformat in den Finals

Beim diesjährigen Billie-Jean-King-Cup-Finals-Turnier wird statt der Gruppenphase gleich von Beginn an im K.o.-Modus gespielt.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 26.04.2024, 17:45 Uhr

© Getty Images Bei den Billie Jean King Cup Finals kommt in diesem Jahr ein anderer Modus zum Einsatz

Unter anderem erwartet auch das deutsche Tennis-Team in der Finalrunde des Billie Jean King Cups ein neues Wettkampfformat: Statt der bisherigen Gruppenphase wird in Sevilla vom 12. bis 20. November direkt im K.o.-Modus gespielt. Acht Mannschaften starten in der ersten Runde, vier gesetzte Teams erhalten ein Freilos für das Viertelfinale. Die Auslosung findet am 30. April in London statt.

Während Österreich und die Schweiz nicht im Finalturnier des Mannschaftswettbewerbs dabei sind, hatte sich die Auswahl von Kapitän Rainer Schüttler mit einem 3:1 in Brasilien für das Turnier in Andalusien qualifiziert. Laura Siegemund avancierte dabei mit zwei gewonnenen Einzelpartien zur Matchwinnerin.