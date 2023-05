Billie Jean King Cup: Deutschland trifft auf Frankreich und Italien, Schweiz landet in Hammergruppe

Deutschland bekommt es in der Finalrunde des Billie Jean King Cups mit Frankreich und Italien zu tun. Während Titelverteidiger Schweiz eine Hammergruppe erwischte, hatte Österreich im Play-off Losglück.

Die Schweiz gewann im Vorjahr

Das deutsche Tennis-Team trifft in der Finalrunde des Billie Jean King Cups zunächst auf Frankreich und Italien. Dies ergab die Auslosung am Mittwoch in London. Insgesamt gehen bei dem Turnier vom 7. bis 12. November in Sevilla zwölf Teams in vier Dreiergruppen an den Start. Die Gruppensieger ziehen ins Halbfinale ein.

Die Mannschaft von Teamkapitän Rainer Schüttler hatte sich angeführt von Tatjana Maria im April mit einem 3:1-Sieg gegen Brasilien für die Finalrunde qualifiziert und wird in Andalusien Außenseiter sein. Frankreich hatte den Wettbewerb 2019 gewonnen, Italien verfügt mit Martina Trevisan, Camila Giorgi und Elisabetta Cocciaretto aktuell über drei Spielerinnen in den Top 50.

Titelverteidiger Schweiz landete in Gruppe A und trifft auf Tschechien und die USA. In Gruppe B messen sich Australien, Kasachstan und Slowenien, Gruppe C wird von Spanien, Kanada und Polen gebildet. In der Vorschlussrunde treffen die Sieger der Gruppen A und C bzw. B und D aufeinander.

Nicht in Sevilla dabei ist unterdessen Österreich. Das rot-weiß-rote Team erwischte bei der Play-off-Auslosung am Mittwoch allerdings ein gutes Los und trifft zuhause auf Mexiko. Sollte der Aufstieg gelingen, würde die ÖTV-Auswahl 2024 in der Qualifikationsrunde für das Finalturnier spielen.