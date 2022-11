Billie Jean King Cup: Die Schweiz startet erfolgreich, Belgien unterliegt der Slowakei

Während Elise Mertens nach einer Wahnsinns-Anreise mit den Belgierinnen gegen die Slowakei verlor, gelang Belinda Bencic mit der Schweiz ein erfolgreicher Einstieg in die Finalrunde des Billie Jean King Cups 2022.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.11.2022, 19:54 Uhr

© Getty Images Belinda Bencic ist mit der Schweiz erfolgreich gestartet

Um den ganzen Wahnsinn der Turnierplanung in Worte zu fassen: Elise Mertens, in der Nacht von Sonntag auf Montag noch im Doppel-Endspiel bei den WTA Finals in Fort Worth engagiert. Und hätte am heutigen Mittwoch als belgischen Nummer eins bei der Finalrunde des Billie Jean King Cups gegen die Slowakei antreten sollen. Darauf haben die Belgierinnen verzichtet. Und mit Ysaline Bonaventure (gegen Viktoria Kuzmova) und Maryna Zanevska (gegen Anna-Karolina Schmiedlova) prompt beiden Einzel verloren.

Im Doppel trat Mertens dann mit Kirsten Flipkens an. Und sicherte Belgien den Ehrenpunkt, der auch die Chance auf das Erreichen des Halbfinales noch offen lässt. Dazu müssen die Australierinnen im letzten Gruppenspiel aber wohl mit 3:0 besiegt werden.

Nicht ganz so aufregend verlief die Vorbereitung der Schweizerinnen. Jil Teichmann musste im ersten Match gegen Elisabetta Cocciaretto dennoch bis zum Schluss zittern, gewann mit 6:3, 4:6 und 7:6 (5). Olympiasiegerin Belinda Bencic stellte mit dem 7:5 und 6:3 gegen Jasmine Paolini den Erfolg der Vorjahres-Finalistinnen sicher.