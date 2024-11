Billie Jean King Cup: Die USA sind schon Geschichte - heute greift Deutschland an

Am ersten Tag der Finalrunde im Billie Jean King Cup in Málaga hat es mit den USA bereits ein prominentes Team erwischt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.11.2024, 08:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Lindsay Davenport und Taylor Townsend in Málaga

Die USA mögen nicht in ihrer Bestbesetzung nach Málaga gekommen sein (Coco Gauff und Jessica Pegula fehlen ebenso wie Madison Keys), ein paar Erwartungen an die Endrunde im Billie Jean King Cup wird Teamchefin Lindsay Davenport aber doch gehabt haben. Nun: Diese wurden schon am ersten Spieltag enttäuscht. Denn die Amerikanerinnen mussten sich der Slowakei mit 1:2 geschlagen geben.

Dabei war es für die Amerikanerinnen gut losgegangen, Taylor Townsend besiegte Renata Jamrichova in zwei Sätzen. Dann allerdings unterlag Danielle Collins der im Herbst 2024 sehr stark aufspielenden Rebecca Sramkova mit 2:6 und 5:7. Und schließlich mussten sich Townsend und Peyton Stearns im entscheidenden Doppel Victoria Hruncakova und und Tereza Mihalikova mit 3:6, 6:3 und 8:10 geschlagen geben. Die Slowakei trifft nun im Viertelfinale auf Australien.

Ebenfalls weiter ist Japan, das gegen Rumänien mit 2:1 gewann.

Heute greifen Polen mit Iga Swiatek und die deutsche Mannschaft um Jule Niemeier und Laura Siegemund in die Finalrunde ein. Die Polinnen eröffnen gegen Gastgeber Spanien, das Team von Rainer Schüttler bekommt es mit Großbritannien zu tun.