Billie Jean King Cup: Eva Lys führt deutsches Team an

Deutschlands Teamkapitän Rainer Schüttler setzt im Kampf um die Billie-Jean-King-Cup-Finalrunde auf bewährte Kräfte. Angeführt wird die Auswahl in Den Haag von Eva Lys.

von SID

zuletzt bearbeitet: 12.03.2025, 15:29 Uhr

© Getty Images Eva Lys führt das deutsche Team an

Angeführt von Australian-Open-Überraschung Eva Lys kämpfen die deutschen Tennisspielerinnen in Den Haag um den Einzug in die Finalrunde des Billie Jean King Cups. Teamkapitän Rainer Schüttler nominierte die neue deutsche Nummer eins für die Partien gegen die Niederlande (10. April) und Großbritannien (11. April) ebenso wie Jule Niemeier, Tatjana Maria und Laura Siegemund.

"Ich habe die zurzeit besten deutschen Tennisspielerinnen für die Qualifikationsrunde nominiert. Mit diesem Aufgebot sind wir schon oft im Billie Jean King Cup angetreten", sagte Schüttler: "In der Konstellation haben wir vor allem auch für das Doppel, das in dem aktuellen Modus eine große Bedeutung hat, einige Optionen." Den fünften Platz im Team lässt Schüttler noch offen. Die Hamburgerin Lys hatte in Melbourne überraschend als Lucky Loser das Achtelfinale erreicht und sich so auch in der Weltrangliste nach vorne gearbeitet.

Endrunde geht in Shenzhen über die Bühne

Gespielt wird im Sportcampus Zuiderpark auf Sand vor bis zu 3500 Zuschauern. Der Erstplatzierte einer Gruppe zieht in die Endrunde im chinesischen Shenzhen ein. Die jeweils anderen beiden Nationen spielen im November in den Play-offs gegen den Abstieg aus der Weltgruppe. Diese Formatänderung greift nur 2025, da die Finalrunde von einem Zwölfer- auf ein Achterturnier umgestellt wird. Ab 2026 gibt es dann wieder traditionelle Heim- und Auswärtsspiele statt einer Gruppenphase.

Im Vorjahr war die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) bei der Endrunde in Malaga im Achtelfinale an den Britinnen gescheitert.