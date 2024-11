Billie Jean King Cup: Finale! Die Slowakei fordert morgen Italien

Die Slowakei mit Spitzenspielerin Rebecca Sramkova hat etwas überraschend das Endspiel des Billie Jean King Cups 2024 erreicht. Dort geht es morgen gegen Italien.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.11.2024, 18:23 Uhr

© Getty Images Rebecca Sramkova liefert für die Slowakei zuverlässig Punkte in Málaga

Es hat nicht gut ausgesehen für die Slowakinnen an diesem Dienstagnachmittag in der kleineren Halle in Málaga (die größere blieb den Männern mit Rafael Nadal vorbehalten). Zunächst hatte nämlich Emma Raducanu gegen Viktoria Hruncakova sicher mit 6:4 und 6:4 gewonnen.

Und im zweiten Einzel startete auch Katie Boulter stark. Und holte sich den ersten Satz gegen Rebecca Srmakova sicher mit 2:6. Die slowakische Spitzenspielerin schaffte es aber, mit Beginn des zweiten Durchgangs das Momentum auf ihre Seite zu ziehen. Und gewann noch mit 6:4 und 6.4.

Italien schlägt Polen mit Iga Swiatek

Also musste das Doppel entscheiden. Und da legten Hruncakova und Partnerin Tereza Mihalikova gegen Olivia Nicholls und Heather Watson unwiderstehlich los, gewannen den ersten Akt ungefährdet mit 6:2. Ebenso wie den zweiten. Und machten damit den Einzug ins Endspiel ein.

Bereits am Montag hatte sich Italien mit einem doch recht dramatischen Erfolg gegen Polen wie schon im vergangenen Jahr einen Finalplatz gesichert. Jasmine Paolini und Sara Errani gewannen nämlich das entscheidende Doppel gegen Iga Swiatek und Kartzyna Kawa mit 7:5 und 7:5.