Billie Jean King Cup: Finalturnier findet in Glasgow statt

Das Finalturnier im Billie Jean King Cup findet vom 8. bis 13. November in Glasgow statt.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 08.06.2022, 08:04 Uhr

© Getty Images Belinda Bencic

Das teilte der Tennis-Weltverband ITF am Dienstag mit. Zwölf Nationen, darunter Großbritannien als Gastgeber, spielen um die Nachfolge von Titelverteidiger Russland, der aufgrund der Ereignisse in der Ukraine ausgeschlossen ist. Auch die Schweiz ist dabei.

Die deutsche Mannschaft von Teamkapitän Rainer Schüttler spielt nach der Niederlage in der Qualifikation in Kasachstan (1:3) in den Play-offs gegen den Abstieg (11./12. November). Österreich tritt in 2023 wieder in der Europa/Afrika-Zone I an.