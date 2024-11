Billie Jean King Cup: Friedsam komplettiert deutsches Aufgebot

Das deutsche Team für die finale Runde des Billie Jean King Cups steht fest. Anna-Lena Friedsam besetzt den letzten offen Platz.

von SID

zuletzt bearbeitet: 08.11.2024, 16:14 Uhr

© Getty Images Anna-Lena Friedsam komplettiert das deutsche Team beim finalen Fight.

Anna-Lena Friedsam komplettiert das deutsche Team bei den Billie-Jean-King-Cup-Finals in Malaga. Das gab der Deutsche Tennis Bund (DTB) am Freitag bekannt. Teamchef Rainer Schüttler nominierte die 30-Jährige als fünfte Spielerin nach Tatjana Maria, Jule Niemeier, Laura Siegemund und Eva Lys in Malaga für den Kampf um den wichtigsten Mannschaftstitel im Frauentennis. Friedsam hatte auch beim 3:1-Auswärtssieg in der Qualifikationsrunde in Brasilien im Frühjahr im Aufgebot gestanden.

Das deutsche Team trifft am 15. November im Viertelfinale auf Großbritannien um die frühere US-Open-Siegerin Emma Raducanu. "Nach ihrer verletzungsbedingten Pause hat Anna-Lena Friedsam in den letzten Wochen wieder Matchpraxis sammeln können.

Schüttler: “Hat sich die Nominierung verdient”

Durch ihr erfolgreiches Comeback und mit ihrem Einsatz bei den Qualifiers, hat sie sich die Nominierung wirklich verdient", sagte Schüttler: "Mit ihr im Team haben wir jetzt viele Möglichkeiten für die Aufstellung im Einzel und Doppel. Das hat uns als Team auch in der Vergangenheit extrem stark gemacht."

Vom 13. bis 20. November spielen die besten zwölf internationalen Frauenteams ihren Turniersieger aus. Titelverteidiger ist Kanada.