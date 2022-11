Billie Jean King Cup: Großbritannien nach Mega-Comeback im Halbfinale, Tschechien schlägt Polen

Großbritannien steht nach einem 3:0-Erfolg über Spanien sensationell im Billie-Jean-King-Cup-Halbfinale. Unterdessen setzte sich Tschechien gegen Polen mit 2:1 durch.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.11.2022, 22:44 Uhr

© Getty Images Alicia Barnett und Olivia Nicholls sorgten für den entscheidenden Punkt

Eine Sensation hat es gebraucht, eine Sensation ist es geworden. Schon vor Beginn des letzten Gruppenmatches gegen Spanien war klar, dass Großbritannien für den Aufstieg ins Billie-Jean-King-Cup-Halbfinale einen 3:0-Sieg benötigen würde. Und diesen konnten die Britinnen in Glasgow auch tatsächlich einfahren!

Zunächst setzte sich Heather Watson gegen Nuria Parrizas Diaz mit 6:0 und 6:2 durch, im zweiten Einzel gelang Harriet Dart gegen Paula Badosa mit ihrem 6:3 und 6:4-Erfolg eine große Überraschung. Im alles entscheidenden Doppel um den Aufstieg sorgten schließlich Alicia Barnett und Olivia Nicholls mit einem 7:6 (5) und 6:2-Sieg über Aliona Bolsova Zadoinov und Rebeka Masarova für den Aufstieg Großbritanniens.

Zwei "Endspiele" am Freitag

Im zweiten Abendduell setzte sich unterdessen Tschechien gegen Polen mit 2:1 durch. Karolina Muchova besiegte Magdalena Frech im ersten Einzel mit 6:2 und 6:2, Magda Linette schlug mit einem 6:4 und 6:1-Erfolg über Karolina Pliskova zurück. Im Doppel sorgten dann Katerina Siniakova und Marketa Vondrousova für den tschechischen Auftaktsieg (6:2 und 6:3 gegen Katarzyna Kawa und Linette).

In Gruppe D kommt es am Freitag zwischen den USA und Tschechien somit zum direkten Duell um den Aufstieg ins Semifinale. Gleiches gilt auch für die Begegnung zwischen der Schweiz und Italien in Gruppe A. In den Gruppen B (Australien) und C (Großbritannien) ist die Entscheidung hingegen bereits gefallen.