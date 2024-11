Billie Jean King Cup: Heimspiel für die Ukraine in Texas? Elina Svitolina ist schuld!

Die Ukraine spielt heute und morgen im Bille Jean King Cup gegen Österreich um die Rückkehr in die Weltgruppe im Großraum Dallas. Aus einem guten Grund.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.11.2024, 17:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Elina Svitolina kann nicht aktiv in die Partie gegen Österreich eingreifen

Die Sportwelt, zumindest die europäische, hat sich mittlerweile ja daran gewöhnen müssen, dass Sportereignisse, die eigentlich in der Ukraine stattfinden sollten, außerhalb des von Russland angegriffenen Landes verrotte werden müssen. So kommt man in Deutschland bald zum Vergnügen, Shakhtar Donetsk auf Schalke gegen den FC Bayern in der Champions League spielen zu sehen.

Warum also hat der ukrainische Tennisverband das Relegationsspiel gegen Österreich im Billie Jean King Cup im Großraum Dallas anberaumt? Nun: Das geht auf Elina Svitolina zurück, wie die Ex-Top-Ten-Spielerin und Frau von Gael Monfils im Podcast von Andy Roddick erklärte.

Svitolina nur als Unterstützerin vor Ort

Sie unterstütze mit ihrer Stiftung das Frauen-Nationalteam, so Svitolina in den hörenswerten 17 Minuten. Und sei aber ihrerseits auch stets von beiden Präsidenten Bush in ihren Bemühungen unterstützt worden. Und das Basislager der Familie Bush befinde sich nunmal in Texas. Und so lag es für die Ukraine dann doch nahe (wenn auch nicht geografisch), dass man die Partie gegen Österreich eben genau dort austrage.

Svitolina selbst wird vor Ort sein, kann aber noch nicht ins Spielgeschehen eingreifen. Sie musste sich nach den US open einer Operation am rechten Sprunggelenk unterziehen. Möchte aber rechtzeitig zu den Australian Open Anfang 2025 wieder fit werden.