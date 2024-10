Billie Jean King Cup: Iga Świątek spielt nun doch die Finalrunde

Die polnische Mannschaft bekommt für die Finalrunde des Billie Jean King Cups eine so unerwartete wie starke Unterstützung: nämlich Iga Swiatek.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.10.2024, 07:16 Uhr

© Getty Images Iga Świątek wird in diesem Jahr für Polen beim Billie Jean King Cup um den Titel spielen

Iga Świątek hat seit den US Open, wo sie im Viertelfinale gegen Jessica Pegula ausgeschieden ist, kein Match auf der WTA-Tour bestritten. Sondern sich eine Auszeit genommen, die die Polin eigenen Angaben nach ja schon im Sommer dringend nötig gehabt hätte. Darüber hinein hat Swiatek den Coach gewechselt. Und erst Anfang der Woche die Spitzenposition in der WTA-Weltrangliste an Aryna Sabalenka abgeben müssen.

Aber offenbar fühlt sich die fünfmalige Major-Siegerin jetzt wieder fit für große Aufgaben. Und eben nicht nur die WTA Finals in Riad, die vom 02. bis zum 09. November ausgetragen werden. Sondern auch die Finalrunde im Billie Jean King Cup, die vom 13. bis zum 20. November in Málaga stattfinden. In den beiden vergangenen Jahren hatte sich Swiatek nach der letzten großen Herausforderung auf der WTA-Tour vom BJK Cup ferngehalten.

So erfreulich diese Nachricht für das Frauentennis insgesamt ist - eine Nation dürfte ob des Starts von Swiatek nicht in Euphorie verfallen sein. Und das sind die Spanierinnen, die gegen Polen in Runde eins ran müssen.

Im Viertelfinale wartet auf den Sieger dieses Duells dann die Tschechische Republik, die mit einem Freilos startet. Titelverteidiger ist Kanada, Deutschland mit Spitzenspielerin Laura Siegemund startet gegen Großbritannien.