Billie Jean King Cup: Kanada paniert Italien, Australien im Halbfinale

Während Kanada mit Bianca Andreescu und Leylah Fernandez beim Billie Jean King Cup in Glasgow einen ungefährdeten Auftaktsieg gegen Italien feierten, stehen die Australierinnen schon im Halbfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.11.2022, 16:06 Uhr

© Getty Images Bianca Andreescu hat für Kanada gegen Italien einen Punkt geholt

Andreescu, die 2019 die US Open für sich entscheiden konnte, eröffnete für Kanada mit einem 7:6 (3) und 6:3 gegen Elisabetta Cocciaretto. Fernandez, die zwei Jahre nach ihrer Landsfrau in New York City nur einen Matchgewinn vom ganz großen Coup entfernt war, gab gegen Martina Trevisan in nur 44 Minuten Spielzeit kein einziges Spiel ab.

Im Doppel sah es für Jasmine Paolini und Lucia Bronzetti gegen Fernandez und Partnerin Gabriela Dabrowski nicht viel besser aus. Kanada gewann mit 6:1 und 6:1. Nun geht es gegen die Schweiz um einen Platz im Halbfinale.

Damit können die Australierinnen schon planen. Nach dem Erfolg gegen die Slowakei zum Auftakt setzten sich die Frauen aus Down Under nun auch gegen Belgien durch. Der Sieg stand schon nach den Einzeln fest. Da hatte zunächst Storm Sanders mit Alison van Uytvanck beim 6:2 und 6:2 erstaunlich wenige Probleme. Im Anschluss musste Elise Mertens, die in der Nacht von Montag auf Dienstag noch bei den WTA Finals in Fort Worth im Einsatz gewesen war, gegen Ajla Tomljanovic im dritten Satz aufgeben.