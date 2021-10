Billie Jean King Cup: Porsche Team Deutschland komplett in Prag

Nach den ersten Trainingseinheiten des DTB-Teams in der O2-Arena zeigten sich Rainer Schüttler und Angelique Kerber sehr zufrieden mit den Bedingungen bei den Billie Jean King Cup-Finals 2021.

von PM

zuletzt bearbeitet: 29.10.2021, 12:15 Uhr

© Paul Zimmer Angelique Kerber führt das Porsche Team Deutschland an

Alle fünf Spielerinnen des Porsche Team Deutschland sind inzwischen zu den Billie Jean King Cup-Finals in Prag eingetroffen. Die ersten Trainingseinheiten in der tschechischen Hauptstadt haben Angelique Kerber, Andrea Petkovic, Jule Niemeier und Nastasja Schunk am Donnerstag bereits hinter sich gebracht, Anna-Lena Friedsam wird am Freitag in das Training in der O2-Arena einsteigen.

Am Donnerstagvormittag stand eine Session auf dem kleineren Matchcourt 1 auf dem Programm, ehe es am Nachmittag für eine dreistündige Trainingseinheit auf den 17.000 Zuschauer fassenden Center Court der O2-Arena ging. Für Teamkapitän Rainer Schüttler ein idealer Einstieg in das Finalturnier: „Wir werden unser Auftaktmatch gegen Tschechien am Montag auf dem sicher voll besetzten Center Court spielen, einen Tag später in der kleineren Halle gegen die Schweiz. Heute konnten wir uns schon einen guten ersten Eindruck von beiden Spielorten machen.“

Der neu verlegte Rebound-Ace-Belag gilt als mittelschnell und bietet ein angenehmes Sprungverhalten. „Die Bälle können gut in Hüfthöhe genommen werden. Ich denke, das sind sehr faire Bedingungen, mit denen unsere Spielerinnen sehr gut zurechtkommen“, so Schüttler, der gemeinsam mit Co-Trainer Dirk Dier und Barbara Rittner, Head of Women’s Tennis im DTB, die Trainingseinheiten durchgeführt hat.

Angelique Kerber trainiert mit Nastasja Schunk

Auch Angelique Kerber zeigte sich nach ihrer ersten Einheit mit Nastasja Schunk am Nachmittag sehr zufrieden: „Der Platz ist ideal, nicht zu schnell, nicht zu langsam. Ich habe mich direkt wohlgefühlt und hoffe, dass dies in diesem Jahr der Platz des deutschen Teams sein wird.“ Die 33-jährige Linkshänderin stand wie Andrea Petkovic bereits 2014 in der O2-Arena für Deutschland auf dem Center Court – im damaligen Fed-Cup-Finale musste sich das DTB-Team allerdings den Tschechinnen geschlagen geben.

Nun startet das Porsche Team Deutschland am 1. November um 17.00 Uhr just gegen Gastgeber Tschechien in den Final-Wettbewerb des diesjährigen Billie Jean King Cups. Einen Tag später trifft die DTB-Auswahl auf die Schweiz. Das letzte Gruppenspiel zwischen Tschechien und der Schweiz findet am Donnerstag statt.

Gespielt wird im Round Robin-Format, die vier Gruppenersten spielen in den Halbfinals am Freitag und im Finale am Samstag im K.O. Modus um den wichtigsten Mannschaftstitel im Damentennis. Jede Begegnung besteht aus zwei Einzeln und einem Doppel.