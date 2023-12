Billie Jean King Cup: Sam Stosur wird neuer Aussie-Captain!

Neuer Job für "Slammin' Sammy" Sam Stosur: Die US-Open-Siegerin aus 2011 wird das australische Billie-Jean-King-Cup-Team übernehmen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.12.2023, 14:58 Uhr

© Getty Images

Stosur übernimmt den Job von Ex-Kollegin Alicia Molik, die in den vergangenen zehn Jahren das australische Team unter ihren Fittichen hatte. Und dabei in 2019 und 2022 das Finale erreichte, jeweils ohne Happy-End.

"Alicia hat in dieser Rolle einen großartigen Job gemacht, mit ihrer Führung der Spielerinnen", sagte Stosur über ihre Vorgängerin im BJKC gegenüber tennis.com.au. "Jeder will immer Teil des Teams sein, es gibt eine tolle Teamkultur. Auf die beiden Finals, die wir erreicht haben, sind alle sehr, sehr stolz. Hoffentlich können wir eines Tages noch einen Schritt weiter gehen."

Molik hat ihrerseits eine neue Rolle als Turnierchefin des WTA-Events in Adelaide angenommen.

Stosur ist eine der erfolgreichsten Spielerinnen "Down Under": Neben ihrem Sieg in Flushing Meadows hatte sie auch bei den French Open das Finale erreicht (in 2010). Zudem stand sie auf Platz 4 der Welt - und auf Rang 1 im Doppel.

Mit 29 Siegen ist sie zudem Australiens Beste, was die Bilanz im ehemaligen Fed Cup angeht. "Ich habe jahrelange Erfahrung als Spielerin und weiß, wie sich die Mädels fühlen, wenn sie auf den Platz gehen und für Australien spielen", sagte sie.

Stosur hatte ihre Karriere nach den Australian Open 2022 beendet, von einem Kurzauftritt in Straßburg einige Monate später abgesehen.

"Es stand außer Frage, dass ich dem Sport treu bleiben würde, ich hatte nur noch nicht ganz geklärt, wie. Und dann kam diese Möglichkeit ins Spiel. Deshalb bin ich froh, dass es diese Rolle geworden ist."