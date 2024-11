Billie Jean King Cup: Sehen wir heute zwei Mal Swiatek vs. Paolini?

Fast könnte man vom vorgezogenen Endspiel beim Billie Jean King Cup 2024 in Málaga sprechen: Aber Polen mit Iga Swiatek trifft heute schon im Halbfinale auf Italien mit Jasmine Paolini.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.11.2024, 07:58 Uhr

© Getty Images Jasmine Paolini und Iga Swiatek bei den French Open 2024

Die Star-Power bei der Finalrunde des Billie Jean King Cup 2024 ist dann doch nicht ganz so dicht wie bei den Herren, die mit Carlos Alcaraz, Rafael Nadal oder Jannik Sinner direkt an die Frauen anschließen, um die Champions im Davis Cup zu küren. Aber: Immerhin kommt es heute zu einer Neuauflage eines Grand-Slam-Endspiels. Denn im Spitzeneinzel zwischen Polen und Italien werden Iga Swiatek und Jasmine Paolini aufeinander treffen. So wie am Finalsamstag in Roland-Garros vor etwa einem halben Jahr.

Damals konnte sich Swiatek sehr eindeutig mit 6:2 und 6:1 behaupten. Wie die Polin überhaupt alle drei bisherigen Vergleiche mit Paolini gewonnen hat - und dabei weder bei den US Open 2022 oder im Achtelfinale von Prag 2018 mehr als drei Spiele abgegeben hat.

Eine klare Angelegenheit für die Weltranglisten-Zweite also?

Swiatek gewinnt zwei knappe Einzel

Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Denn Iga Swiatek hatte in Málaga bislang ordentlich zu kämpfen. Polen musste ja ganz von vorne im Achtelfinale starten, während die Italienerinnen ein Freilos für Runde eins bekamen. Und also mühte sich Swiatek gegen Paula Badosa schon mal über drei Sätze, ehe sie gegen ihre Angstgegnerin Linda Noskova gerade mal so über die Distanz rettete. Um dann auch noch das Doppel mit zu gewinnen.

Jasmine Paolini dagegen ist die Zweifach-Belastung gewohnt, auch bei den WTA Finals in Riad war sie ja im Einzel und im Paarlauf mit Sara Errani am Start. Und es könnte sich auch heute in Málaga derart zuspitzen, dass sich Iga Swiatek und Jasmine Paolini gleich zweimal begegnen.