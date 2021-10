Billie Jean King Cup: Spanien nur mit der zweiten Garde

Die Anzahl der Nationen, die den Billie Jean King Cup in Prag für sich entscheiden können, wird immer größer - denn auch die Spanierinnen sind nun von Favoritinnen zu Mitläuferinnen geworden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.10.2021, 14:00 Uhr

© Getty Images Garbine Muguruza wird in Prag fehlen

Wer mit den aktuellen Nummern fünf und 13 in den WTA-Charts zu einem Finalturnier des Billie Jean King Cup fährt, sollte eigentlich zum allerengsten Favoritenkreis gehören. Wenn dann aber eben diese beiden Spielerinnen, Garbine Muguruza und Paula Badosa nämlich, ihre Teilnahme aus verschiedenen Gründen absagen, und die nächstbeste Anwärterin auf einen Platz im spanischen Team an Position 37 rangiert (Sara Sorribes Tormo), dann wird es zum Sieg in der kommenden Woche in Prag wohl eher nicht reichen.

Muguruza und Badosa jedenfalls legen all ihre Konzentration auf das WTA-Finale in Guadalajara. Muguruza hat sich von einer Knöchelverletzung noch nicht ganz erholt, sie möchte Vorsicht walten lassen. Badosa dagegen ging ganz pragmatisch vor: Sie wolle sich einfach auf ihre erste Teilnahme am Jahresendturnier der WTA vorbereiten. Aus sentimentaler Sicht sind die Spanierinnen natürlich dennoch weit vorne: Steht doch Carla Suarez Navarro im Team. Und der möchte man einen schönen Karriere-Abschied bereiten.

Barty und Sabalenka verzichten

Während die spanische Mannschaft auf die Slowakei und die USA trifft, bekommt es das deutsche Team um Leaderin Angelique Kerber ab dem 1. November mit der Schweiz und den Gastgebern aus der Tschechischen Republik zu tun. Es könnte von der Besetzung her sogar die beste Gruppe sein - schließlich sind mit Belinda Bencic (Einzel), Katerina Siniakova und Barbora Krejcikova (Doppel) drei olympische Goldmedaillen-Gewinnerinnen am Start. Krejcikova hat darüber hinaus in diesem Jahr sensationell die French Open gewonnen.

Nicht am Start werden die beiden Führenden der WTA-Weltrangliste sein: Sowohl Ashleigh Barty als auch Aryna Sabalenka verzichten auf ein Antreten in Prag und damit auch auf ein direktes Duell in Gruppe B. Dort könnten nun die Belgierinnen mit Elise Mertens als Spitzenspielerin zu den Favoritinnen auf das Weiterkommen avanciert sein.