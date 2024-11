Billie Jean King Cup: Swiatek bringt Polen ins Viertelfinale

Iga Swiatek hat mit einem Erfolg gegen Paula Badosa das polnische Team ins Viertelfinale des Billie Jean King Cups 2024 in Málaga gebracht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.11.2024, 18:12 Uhr

© Getty Images Iga Świątek hat Polen in das Viertelfinale des Billie Jean King Cups 2024 gebracht

Was für ein Drama in der Begegnung zwischen Polen und Gastgeber Spanien bei der Finalrunde des Billie Jean King Cups in Málaga. Vor allem in der ersten Partie. Die dauerte nämlich satte 3:51 Stunden, ehe sich Magda Linette gegen Sara Sorribes Tormo mit 7:6 (6), 2:6 und 6:4 behaupten konnte. Und so lag es dann an Iga Swiatek, den polnischen Sieg in trockene Tücher zu bringen. Was der Weltranglisten-Zweiten auch gelang: Swiatek gewann gegen Paula Badosa mit 6:3, 6:7 (5) und 6:1.

Eigentlich hätte diese Partie schon am Mittwoch über die Bühne gehen sollen. Aufgrund der anhaltenden Unwetter in Spanien gab es aber eine Verschiebung um zwei Tage.

Gestern hatten sich bereits Japan und die Slowakei für die Runde der letzten acht qualifiziert. Die Japanerinnen gewannen gegen Rumänien ebenso mit 2:1 wie die Slowakinnen gegen die USA.

Das Porsche Team Deutschland von Rainer Schüttler spielt aktuell gegen Großbritannien. Im Einzel starten für Deutschland Laura Siegemund gegen Katie Boulter und Jule Niemeier gegen Emma Raducanu.