Billie-Jean-King-Cup: Tatjana Maria mit jeder Menge Rückenwind gegen Brasilien

Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria reist als frischgebackene Turniersiegerin zum Billie Jean King Cup. Im Duell mit Brasilien will das deutsche Team von ihrer Topform profitieren.

von SID

zuletzt bearbeitet: 13.04.2023, 18:46 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria geht beim Billie-Jean-King-Cup-Duell gegen Brasilien als Nummer eins der Gastgeber ins Rennen

Die Stimmung könnte dieser Tage kaum besser sein bei Tatjana Maria. Ob beim Training auf dem Platz, beim offiziellen Fotoshooting oder beim Team-Dinner mit der deutschen Mannschaft, die frischgebackene Gewinnerin des WTA-Turniers in Bogota verbreitet jede Menge Zuversicht: "Ein Turniersieg ist immer etwas Schönes. Sie macht einen sehr positiven und gelassenen Eindruck", sagte Teamkollegin Jule Niemeier dem SID im Vorfeld des Billie Jean King Cup in Stuttgart.

Zum Qualifikationsduell mit Brasilien am Freitag und Samstag (per Livestream auf tennischannel.com) reiste Maria mit jeder Menge Selbstvertrauen - und sorgt auch beim Rest der deutschen Mannschaft für einen zusätzlichen Motivationsschub. "Es hat uns alle extrem gefreut und sie wurde mit offenen Armen empfangen. Wir haben sehr viel Spaß und Lust, hier gemeinsam etwas zu schaffen", so Niemeier.

Beatriz Haddad Maia bestplatzierte Spielerin des Wettkampf

In Bogota zeigte sich Maria zuletzt von ihrer besten Seite, spazierte souverän durch das Turnier und sicherte sich wie schon im Vorjahr den Sieg in Kolumbien. Im Finale am Ostersonntag bezwang die 35 Jahre alte Wimbledon-Halbfinalistin Peyton Stearns (USA) in drei Sätzen und feierte den dritten WTA-Titel ihrer Karriere.

Nun also soll sich ein wenig von Marias Glanz auf das deutsche Team übertragen. Denn die Aufgabe, die auf das Team von Kapitän Rainer Schüttler in Stuttgart wartet, ist keineswegs eine einfache. Der brasilianische Kader mag dem deutschen in der Breite unterlegen sein, die beste Spielerin des Duells aber schlägt für die Südamerikanerinnen auf: Beatriz Haddad Maia liegt im Einzel auf Rang 14 der Weltrangliste, im Doppel ist sie 20. "Sie ist immer für drei Punkte gut", weiß auch Schüttler: "Die müssen wir irgendwie knacken."

Top-Leistung vom gesamten Team wird benötigt

Den ersten Versuch dazu unternimmt am Freitag Anna-Lena Friedsam. Die 29-Jährige wurde von Schüttler überraschend für das Auftakteinzel (16 Uhr) gegen Haddad Maia nominiert - anstelle der zuletzt formschwachen Niemeier, die frühestens am Samstag zum Einsatz kommen könnte. "Wir haben diese Entscheidung in Abstimmung mit allen getroffen - wir sehen so die besten Chancen", betonte Schüttler. Im zweiten Match des Freitags trifft Maria auf die brasilianische Nummer zwei Laura Pigossi.

Die Qualifikationsrunde des Billie Jean King Cups: Was sperrig klingt, ist vom Modus her eigentlich recht simpel. Bis zu vier Einzelmatches und - wenn nötig - ein entscheidendes Doppel werden gespielt. Das Team, das drei Siege holt, gewinnt und qualifiziert sich für das Finalturnier, der Verlierer muss in den Play-offs gegen den Abstieg kämpfen.

Um das zu verhindern, braucht die deutsche Mannschaft, der auch Laura Siegemund und Eva Lys angehören, in Stuttgart eine Topleistung. Eine Tatjana Maria in Bestform dürfte dabei nicht schaden.