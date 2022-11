Billie Jean King Cup: Tschechien nach Sieg über USA als letztes Team im Halbfinale

Marketa Vondrousova und Katerina Siniakova haben das tschechische Team ins Billie-Jean-King-Cup-Halbfinale geführt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.11.2022, 21:35 Uhr

© Getty Images Marketa Vondrousova legte den Grundstein für Tschechiens Sieg

Tschechien hat am Freitagabend als viertes und letztes Team die Vorschlussrunde des Billie Jean King Cups erreicht. Marketa Vondrousova und Katerina Siniakova sorgten gegen die USA schon nach den beiden Einzeln für klare Verhältnisse und fixierten das Halbfinalduell mit der Schweiz, die den Aufstieg bereits am Nachmittag unter Dach und Fach gebracht hatte.

Für Tschechien holte zunächst Vondrousova den ersten Punkt. Die Linkshänderin schlug Danielle Collins überraschend glatt mit 6:3 und 6:3, anschließend fixierte Siniakova mit einem 7:6 (1) und 6:1-Erfolg über Cori Gauff den Einzug ins Halbfinale.

Neben Tschechien und der Schweiz werden am Samstag in Glasgow Großbritannien und Australien aufeinandertreffen. Beide Teams hatten sich schon am Donnerstag für die Runde der letzten vier qualifiziert.