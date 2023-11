Billie Jean King Cup: USA mit Auftakterfolg gegen die Schweiz

Das amerikanische Team startete beim Billie Jean King Cup in Sevilla erfolgreich gegen die Schweiz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.11.2023, 22:20 Uhr

© Getty Images Sofia Kenin musste einen Marathon für den Auftakterfolg der USA bewältigen.

Bereits nach den Einzeln stand im Vergleich mit den Titelverteidigerinnen aus der Schweiz der Sieg für das US-Team fest, das ohne Coco Gauff und Jessica Pegula an den Start geht. Danielle Collins legte in der ersten Partie mit einem 7:6(4), 6:1 gegen Celine Naef vor. Anschließend legte Sofia Kenin gegen Viktorija Golubic nach.

Kenin hatte jedoch ein hartes Stück Arbeit abzuliefern. Nach dem ersten Satz musste die 33. im WTA-Ranking den Ausgleich nach einem einseitigen Tiebreak hinnehmen. Auch im dritten Durchgang erwies sich die Schweizerin lange als ebenbürtige Gegnerin. Erst beim Stand von 5:5 schaffte Kenin das entscheidende Break zum Sieg in 2:42 Stunden und dem Endergebnis 6:3, 6:7(1), 7:5.

USA gegen Tschechien ums Halbfinale

Damit geht es für die Amerikanerinnen am Freitag gegen Tschechien um den Gruppensieg und den Einzug in das Halbfinale. Nur die jeweiligen Gruppensieger der einzelnen Vorrundengruppen erreichen in Sevilla die Runde der letzten vier Teams.

Das kanadische Team hat nach dem Sieg gegen Polen bereits das Halbfinalticket sicher. Auch die italienische Auswahl steht, nach dem heutigen Sieg gegen das deutsche Team, bereits als Halbfinal-Teilnehmer fest. Neben den USA und Tschechien wird am Freitag auch im Duell zwischen Kasachstan und Slowenien ein Halbfinalist ausgespielt.