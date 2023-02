Billie Jean King Cup: USA treten gegen Österreich mit Cori Gauff und Jessica Pegula an

Auf die ÖTV-Damen wartet in der Billie-Jean-King-Cup-Qualifikationsrunde eine Mammutaufgabe. Gegner USA wird mit Cori Gauff und Jessica Pegula antreten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.02.2023, 07:49 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Cori Gauff und Jessica Pegula werden gegen Österreich spielen

Die österreichischen Frauen müssen in der Billie-Jean-King-Cup-Qualifikationsrunde auf ein sportliches Wunder hoffen. Denn für die USA werden sowohl die Weltranglistendritte Jessica Pegula als auch Youngster Cori Gauff - im Ranking derzeit auf Platz sechs klassiert - antreten. Das gab der BJKC-Rekordsieger am Mittwoch bekannt.

Pegula und Gauff wussten zuletzt nicht nur im Einzel zu gefallen. Beim WTA-500-Turnier in Doha sicherten sich die beiden den Titel in der Doppel-Konkurrenz. Gauff ist im Paarlauf die Nummer zwei der Welt, Pegula liegt auf Position vier. "Es wird natürlich schwierig, wenn die USA gegen uns mit dieser Mannschaft antreten", meinte Sportkoordinatorin Marion Maruska auf der ÖTV-Website.

"Das macht es für uns sicher nicht einfacher"

Zwar habe Maruska die US-Amerikanerinnen naturgemäß stark erwartet, "aber dass sie jetzt wirklich in Bestbesetzung spielen möchten, das macht es für uns sicher nicht einfacher". Die weiteren Nominierungen werden die USA am 13. März bekanntgeben, jene der Österreicherinnen folgen "voraussichtlich" vier Tage später.

Der Länderkampf wird am 14. und 15. April in Delray Beach über die Bühne gehen. Der Startschuss fällt am Freitag mit zwei Einzelspielen, am Samstag folgen zwei weitere Singlepartien sowie das Doppel. Das siegreiche Team qualifiziert sich für die Endrunde im November.